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Председатель Солигорского райисполкома задержан по подозрению в коррупции
Источник материала: Интерфакс
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении председателя Солигорского райисполкома Олег Поскробко, сообщили в ведомстве.
"Вчера, 17 июня, он был задержан сотрудниками милиции по подозрению в совершении коррупционного преступления", - говорится в сообщении СК Беларуси.
По данныс СК, действия задержанного квалифицированы по ч.3 ст.426 (превышение служебных полномочий) Уголовного кодекса. Событие преступления имело место в период работы подозреваемого в предыдущей должности.
Проводится расследование.
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Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении председателя Солигорского райисполкома Олег Поскробко, сообщили в ведомстве. "Вчера, 17 июня, он был...
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