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Борис Джонсон вновь с большим отрывом лидирует в голосовании за лидера консерваторов

18.06.2019 20:44 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон лидирует по итогам очередного тура голосования британских депутатов из Консервативной партии, выбирающих нового лидера, сообщает телеканал Sky News.

Джонсон получил 126 голосов членов Палаты общин.

Помимо Джонсона достаточное количество голосов для дальнейшей борьбы набрали глава МИД Великобритании Джереми Хант (у него 46 голосов), министр окружающей среды Майкл Гоув (41 голос), министр международного развития Рори Стюарт (37 голосов) и глава МВД Великобритании Саджид Джавид (33 голоса).

Из гонки выбыл бывший министр Великобритании по Brexit Доминик Рааб, за него проголосовали 30 депутатов.

Теперь за лидерство в партии продолжат бороться пять кандидатов.

Для того, чтобы пройти в следующий тур, участникам было необходимо набрать минимум 33 голоса, свои голоса за кандидатов отдавали 313 депутатов-консерваторов.

Первое голосование среди депутатов-консерваторов Палаты общин парламента Великобритании прошло на прошлой неделе. Из 10 политиков, заявивших о желании стать лидером консерваторов, из гонки в тот раз выбыли трое.

Джонсон тогда набрал 114 голосов из 17 необходимых.

В пятницу решил выйти из гонки за пост лидера Консервативной партии Великобритании британский министр здравоохранения Мэтью Хэнкок, в результате кандидатов оставалось шестеро.

Голосования продолжатся на этой неделе и будут идти до тех пор, пока не останется два кандидата. Следующее голосование состоится в среду. Ожидается, что имя победителя станет известно на неделе, начинающейся 22 июля.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о решении отказаться от руководства Консервативной партии из-за сложностей с Brexit. Так, британский парламент многократно отвергал согласованную с Брюсселем сделку по Brexit, в результате чего выход Великобритании из ЕС пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

 
 
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Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон лидирует по итогам очередного тура голосования британских депутатов из Консервативной партии, выбирающих нового...
 
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