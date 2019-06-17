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Казахские журналисты отправились в пресс-тур по Беларуси

18.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Известные журналисты и популярные блогеры из Казахстана отправились в пресс-тур по Беларуси, приуроченный к 75-й годовщине освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, передает телеканал «МИР 24».

В первую очередь журналисты посетили Музей Великой Отечественной войны. Впереди встреча с казахской диаспорой, посещение мемориального комплекса «Хатынь». Также гости примут участие в митинге-реквиеме, который пройдет в Бресте 22 июня в День памяти жертв войны. 

«Мой дед защищал Беларусь. Он награжден медалями «За взятие Кёнигсберга», «За отвагу» и орденом на освобождение Беларуси. Во время войны он выезжал на самые горячие точки фронта и спасал своих товарищей», – рассказал студент Евразийского национального университета имени Льва Гумилёва, блогер Нуртлеу Сеитов.

«Такого рода мемориальные комплексы и музеи, которые мы здесь увидели, – это основа духовной культуры, которую мы через призму тех исторических событий должны сохранять. Историческая память очень хрупка. Сейчас много информации, которая пытается нас направить на другие выводы относительно тех страшных дней», – отметил историк Ержан Багдатов.

В рамках пресс-тура журналисты посетили и посольство Казахстана в Беларуси.



 



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Теги: Брест
 
 
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Поездка приурочена к 75-й годовщине освобождения республики от немецко-фашистских захватчиков.
 
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