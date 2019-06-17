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В Минске водитель и пассажир маршрутки помогли перейти дорогу утиной семье
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Гуськом через дорогу. В сети появилось видео, на котором двое столичных жителей помогают утиной семье перейти дорогу на улице Петра Мстиславца, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Водитель и пассажир микроавтобуса остановились возле пешеходного перехода и освободили пернатым путь.
Они заботливо проводили уток до противоположного тротуара. Пользователи сети высоко оценили благородный поступок и даже окрестили молодых людей «утиным патрулем».
Семейка пернатых свернула к ближайшей зелёной зоне и благополучно добралась до водоёма.
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Новости Беларуси. Гуськом через дорогу. В сети появилось видео, на котором двое столичных жителей помогают утиной семье перейти дорогу на улице Петра...
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