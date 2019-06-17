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Космонавт, спортсмены, певцы и даже цирковые дрессировщики. Как проходила эстафета «Пламя мира» по Минску

18.06.2019 21:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Эстафета «Пламя мира» продолжает шествие по Минску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 июня маршрут главного символа II Европейских игр пролегал по центру столицы: от Национальной библиотеки до Октябрьской площади. Поприветствовать «Пламя мира» собрались сотни горожан и гостей столицы.

Космонавт, спортсмены, певцы и даже цирковые дрессировщики. Как проходила эстафета «Пламя мира» по Минску

Космонавт, спортсмены, певцы и даже цирковые дрессировщики. Как проходила эстафета «Пламя мира» по Минску

Эстафета огня II Европейских игр продолжит свое шествие по Минску вплоть до церемонии открытия. Пламя побывает на ведущих предприятиях и знаковых объектах столицы. А финальной точкой в этом путешествии станет стадион «Динамо».

Космонавт, спортсмены, певцы и даже цирковые дрессировщики. Как проходила эстафета «Пламя мира» по Минску

Проспект Независимости в Минске без автомобилей. Вот уж действительно редкие кадры. Жара, но марафону любые капризы погоды нипочем. 8 тысяч километров в пути.

Космонавт, спортсмены, певцы и даже цирковые дрессировщики. Как проходила эстафета «Пламя мира» по Минску

Он стартовал в Риме, его оберегали в дождь и несли в снегопады на высшую точку Европы – Монблан. Эстафета побывала в 8 странах. Она уверено шагает по Беларуси. В маршруте – знаковые объекты, уютные родные местечки и города. Марафон объединяет людей и несет с собой ощущение приближающегося спортивного праздника. Накануне эстафету грандиозно приняла столица.

Космонавт, спортсмены, певцы и даже цирковые дрессировщики. Как проходила эстафета «Пламя мира» по Минску

Горячий символ ІІ Европейских игр торжественно встречали на площади Государственного флага. Церемония собрала почти две тысячи человек, в том числе спортсменов, которым предстоит бороться за медали соревнований, олимпийских чемпионов разных лет, звезд эстрады.

Космонавт, спортсмены, певцы и даже цирковые дрессировщики. Как проходила эстафета «Пламя мира» по Минску

18 июня пламя эстафеты к Национальной библиотеке доставили ровно в полдень. И вот он – торжественный момент, в ожидании его, казалось, все будто замерло.

Космонавт, спортсмены, певцы и даже цирковые дрессировщики. Как проходила эстафета «Пламя мира» по Минску

Открыла эстафету олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино. За спортивными звездами журналисты едва успевали.

Надежда Скардино о «Пламени мира»: Я очень рада, что могу быть частью этого момента

Космонавт, спортсмены, певцы и даже цирковые дрессировщики. Как проходила эстафета «Пламя мира» по Минску

Алла Цупер, олимпийская чемпионка по фристайлу:
На самом деле волнительно немножко, наверное, волнительней, чем на соревнованиях.

Космонавт, спортсмены, певцы и даже цирковые дрессировщики. Как проходила эстафета «Пламя мира» по Минску

Не задерживаясь ни на минуту «Пламя мира» вышло на прямую дистанцию от Национальной библиотеки до Октябрьской площади. На протяжении 8 километров факелоносцы гордо несли огонь и трепетно передавали его друг другу.

Космонавт, спортсмены, певцы и даже цирковые дрессировщики. Как проходила эстафета «Пламя мира» по Минску

Анжелика Агурбаш, заслуженная артистка Беларуси:
Это не просто «Пламя мира», это символ мира, дружбы, любви, свободы, взаимопонимания, взаимодействия.

Космонавт, спортсмены, певцы и даже цирковые дрессировщики. Как проходила эстафета «Пламя мира» по Минску

К звездам эстрады присоединился и наш космонавт Олег Новицкий. Говорит, что эмоции сродни космическим.

Космонавт, спортсмены, певцы и даже цирковые дрессировщики. Как проходила эстафета «Пламя мира» по Минску

Олег Новицкий, летчик-космонавт:
Ощущения замечательные, прямо эмоциональный подъем.

Космонавт, спортсмены, певцы и даже цирковые дрессировщики. Как проходила эстафета «Пламя мира» по Минску

Селфи, фото, поздравления. Марафон на протяжении всего пути поддерживали жители и гости столицы, даже четвероногие встречали его с гордо поднятой головой. Незабываемое чувство сопричастности к этому моменту объединило сотни людей.

Космонавт, спортсмены, певцы и даже цирковые дрессировщики. Как проходила эстафета «Пламя мира» по Минску

Актриса Тамара Миронова в качестве поддержки взяла с собой внучку. Вдвоем веселее.

Новицкий, Колдун, Запашный и Ханок рассказали о своих эмоциях после эстафеты «Пламя мира»

Тиме Белорусских пробежать эстафету «Пламя мира» помогла песня

Космонавт, спортсмены, певцы и даже цирковые дрессировщики. Как проходила эстафета «Пламя мира» по Минску

То, что их встреча в Минске на главном проспекте будет настолько яркой, братья Запашные не ожидали.

Космонавт, спортсмены, певцы и даже цирковые дрессировщики. Как проходила эстафета «Пламя мира» по Минску

Аскольд Запашный, народный артист России:
Получаешь массу удовольствия. Видно счастливые лица, настоящие эмоции, и я желаю всем жителям Беларуси, чтобы это мероприятие прошло на высоком уровне, в чем я не сомневаюсь.

Космонавт, спортсмены, певцы и даже цирковые дрессировщики. Как проходила эстафета «Пламя мира» по Минску

Космонавт, спортсмены, певцы и даже цирковые дрессировщики. Как проходила эстафета «Пламя мира» по Минску

Так эстафету 18 июня встречали у монумента Победы. К маршруту присоединился исполнительный директор Европейских игр. И подготовка, город, спортивные площадки – Саймон Клегг просто под впечатлением.

Космонавт, спортсмены, певцы и даже цирковые дрессировщики. Как проходила эстафета «Пламя мира» по Минску

Саймон Клегг, исполнительный директор Европейских игр:
Это действительно невероятные эмоции, мы видим зарождение новой традиции эстафеты «Пламя мира». Восхитительный город. Вы определенно готовы к Европейским играм, все объекты выглядят замечательно. Сегодня я посетил деревню спортсменов. Все на высшем уровне.

Космонавт, спортсмены, певцы и даже цирковые дрессировщики. Как проходила эстафета «Пламя мира» по Минску

Известные спортсмены, яркие звёзды эстрады, бизнесмены. Каждый день они вносят свой вклад в историю современной Беларуси. Сейчас вместе поддерживают марафон, чтобы всему миру рассказать о ярком спортивном событии лета.

Космонавт, спортсмены, певцы и даже цирковые дрессировщики. Как проходила эстафета «Пламя мира» по Минску

Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:
52 дня в пути. Тысячи километров позади. Покорена вершина одной из самых высоких гор Европы  Монблан, огонь спустился в шахты Солигорска. Сегодня он шагает по главной дорожной артерии столицы. До начала II Европейских игр остаются считанные дни.

Космонавт, спортсмены, певцы и даже цирковые дрессировщики. Как проходила эстафета «Пламя мира» по Минску

Воспитанница Могилёвского училища Олимпийского резерва Анастасия Андреева уже собирается в Минск и с нетерпением ждёт спортивные старты. II Европейские игры – уникальная возможность увидеть соревнования по легкой атлетике такого уровня.

Космонавт, спортсмены, певцы и даже цирковые дрессировщики. Как проходила эстафета «Пламя мира» по Минску

Анастасия Андреева, воспитанница Могилёвского училища олимпийского резерва:
Там будет выступать мой кумир Марина Арзамасова, чемпионка мира в беге на 800 метров в 2015 году. Я надеюсь, что смогу не только насладиться ее победой, но так же взять автограф.

Космонавт, спортсмены, певцы и даже цирковые дрессировщики. Как проходила эстафета «Пламя мира» по Минску

Занимается легкой атлетикой профессионально Анастасия с 10 лет. Сейчас девушка планирует стать тренером и потому напутствия суперпрофессионала ей очень пригодятся. Теперь главное не пропустить яркие спортивные моменты. Стать участником их может каждый.

Люди в материале: Алла Цупер, Анжелика Агурбаш, Олег Новицкий, Аскольд Запашный, Саймон Клегг, Анастасия Андреева
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Эстафета «Пламя мира» продолжает шествие по Минску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 июня маршрут главного символа II Европейских...
 
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