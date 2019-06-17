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Космонавт, спортсмены, певцы и даже цирковые дрессировщики. Как проходила эстафета «Пламя мира» по Минску
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Эстафета «Пламя мира» продолжает шествие по Минску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 июня маршрут главного символа II Европейских игр пролегал по центру столицы: от Национальной библиотеки до Октябрьской площади. Поприветствовать «Пламя мира» собрались сотни горожан и гостей столицы.
Эстафета огня II Европейских игр продолжит свое шествие по Минску вплоть до церемонии открытия. Пламя побывает на ведущих предприятиях и знаковых объектах столицы. А финальной точкой в этом путешествии станет стадион «Динамо».
Проспект Независимости в Минске без автомобилей. Вот уж действительно редкие кадры. Жара, но марафону любые капризы погоды нипочем. 8 тысяч километров в пути.
Он стартовал в Риме, его оберегали в дождь и несли в снегопады на высшую точку Европы – Монблан. Эстафета побывала в 8 странах. Она уверено шагает по Беларуси. В маршруте – знаковые объекты, уютные родные местечки и города. Марафон объединяет людей и несет с собой ощущение приближающегося спортивного праздника. Накануне эстафету грандиозно приняла столица.
Горячий символ ІІ Европейских игр торжественно
18 июня пламя эстафеты к Национальной библиотеке доставили ровно в полдень. И вот он – торжественный момент, в ожидании его, казалось, все будто замерло.
Открыла эстафету олимпийская чемпионка по биатлону Надежда Скардино. За спортивными звездами журналисты едва успевали.
Не задерживаясь ни на минуту «Пламя мира» вышло на прямую дистанцию от Национальной библиотеки до Октябрьской площади. На протяжении 8 километров факелоносцы гордо несли огонь и трепетно передавали его друг другу.
Анжелика Агурбаш, заслуженная артистка Беларуси:
К звездам эстрады присоединился и наш космонавт Олег Новицкий. Говорит, что эмоции сродни космическим.
Олег Новицкий, летчик-космонавт:
Селфи, фото, поздравления. Марафон на протяжении всего пути поддерживали жители и гости столицы, даже четвероногие встречали его с гордо поднятой головой. Незабываемое чувство сопричастности к этому моменту объединило сотни людей.
Актриса Тамара Миронова в качестве поддержки взяла с собой внучку. Вдвоем веселее.
То, что их встреча в Минске на главном проспекте будет настолько яркой, братья Запашные не ожидали.
Аскольд Запашный, народный артист России:
Так эстафету 18 июня встречали у монумента Победы. К маршруту присоединился исполнительный директор Европейских игр. И подготовка, город, спортивные площадки – Саймон Клегг просто под впечатлением.
Саймон Клегг, исполнительный директор Европейских игр:
Известные спортсмены, яркие звёзды эстрады, бизнесмены. Каждый день они вносят свой вклад в историю современной Беларуси. Сейчас вместе поддерживают марафон, чтобы всему миру рассказать о ярком спортивном событии лета.
Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:
Воспитанница Могилёвского училища Олимпийского резерва Анастасия Андреева уже собирается в Минск и с нетерпением ждёт спортивные старты. II Европейские игры – уникальная возможность увидеть соревнования по легкой атлетике такого уровня.
Анастасия Андреева, воспитанница Могилёвского училища олимпийского резерва:
Занимается легкой атлетикой профессионально Анастасия с 10 лет. Сейчас девушка планирует стать тренером и потому напутствия суперпрофессионала ей очень пригодятся. Теперь главное не пропустить яркие спортивные моменты. Стать участником их может каждый.
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Космонавт, спортсмены, певцы и даже цирковые дрессировщики. Как проходила эстафета «Пламя мира» по Минску
Новости Беларуси. Эстафета «Пламя мира» продолжает шествие по Минску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 июня маршрут главного символа II Европейских...
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