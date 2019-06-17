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«Надо как-то осовременить нашу историю». Как работает онлайн-сервис видеооткрыток «Беларусь помнит»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В рамках акции «Беларусь помнит» работает онлайн-сервис видеооткрыток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Каждый может загрузить фото участника Великой Отечественной войны, его биографию или другую информацию и мгновенно получить видеоролик о своем герое. Проект уже нашел отклик у многих белорусов. А запустил этот необычный медиа-сервис издательский дом «Беларусь сегодня».
Вся Беларусь, можно сказать, мемориал о Великой Отечественной. Даже в самых небольших деревушках встретишь живую память в камне. Шествие с портретами героев, которые прошли дорогами войны, именно инициатива нашего государства.
В разных странах такой флешмоб называют по-разному. У нас просто и понятно – «Беларусь помнит». Пока помнит каждый из нас – добавили наши коллеги из газеты «Беларусь сегодня» и предложили свой алгоритм прочтения общенародного проекта.
Всё просто: загружаем фото участника Великой Отечественной, набираем краткую биографию или историю из его жизни. Не сложнее, чем оставить комментарий. И через мгновение видеоролик о своем герое готов.
Видеооткрытку можно и скачать, и поделиться ею в соцсетях. Теперь вместо стандартных селфи, наполняем свои аккаунты важным содержанием. Тогда за любым никнеймом будут – Иваны, помнящие своё родство.
Иван Синичкин, заместитель директора – главного редактора издательского дома «Беларусь сегодня»:
Видеоконтент, лайки, перепосты. Понятное дело, проект ориентирован на молодежь, но заинтересовал многих белорусов. Консолидирует всю нацию IТ-страны. Уже создано около тысячи таких видеооткрыток.
Например, менеджер Елена Павловская на некоторое время сделалась следопытом военной биографии сразу пяти фронтовиков.
Елена Павловская, сотрудник издательского дома «Беларусь сегодня»:
В тираж эту акцию издательский дом «Беларусь сегодня» выпустил в канун Дня Победы. Ко Дню Независимости здесь подготовят уже несколько графических вариантов видеороликов. Создаётся не иначе как народный мемориал только не из гранита, а из – гигабайтов.
Иван Синичкин:
Вскоре пользователи смогут сами заниматься «дизайном» своих видеооткрыток. У наших коллег есть сверхзадача – платформу переформатировать, если не в социальную сеть, то в полезный военно-исторический ресурс.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В рамках акции «Беларусь помнит» работает онлайн-сервис видеооткрыток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый может загрузить...
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