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«Пламя мира» 19 июня встретят на заводах-гигантах Минска
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 18 июня днём на проспекте Независимости и близлежащих улицах образовались заторы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Во время движения «Пламени мира» от Национальной библиотеки до Октябрьской площади участки главного проспекта перекрывались. Водители с пониманием отнеслись к временным неудобством, ведь свидетелями олимпийской эстафеты можно стать нечасто.
Тем временем «Пламя мира» 19 июня ждут на ключевых предприятиях Минска – МАЗе, МЗКТ, «Атланте» и тракторном заводе. Движение на дорогах перекрывать не будут, а вот на площадках у промышленных гигантов скорректируют.
Городские службы еще раз напоминают минчанам заранее продумывать маршруты. Вся информация о том, где и когда будет ограничено движение можно узнать на сайте столичной ГАИ.
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Новости Беларуси. 18 июня днём на проспекте Независимости и близлежащих улицах образовались заторы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Во время...
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