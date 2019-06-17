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Сначала ржавая, а потом и вовсе без воды остались жители Смолевич. В чём причина неполадок?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С жаркой погодой, но без горячей воды. Именно с такой ситуацией столкнулись жители десятка домов в Смолевичах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Причем о плановом отключении горячего водоснабжения речи не было. Предупреждения о работах появлялись на подъездах через раз, а ответы коммунальщиков не решали проблему.
Горячая вода в кранах появилась почти сразу после звонка телеканала СТВ, а это раньше последнего заявленного срока.
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Новости Беларуси. С жаркой погодой, но без горячей воды. Именно с такой ситуацией столкнулись жители десятка домов в Смолевичах, сообщили в программе «Минщина» на...
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