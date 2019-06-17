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Магазин «Детский мир» на проспекте Рокоссовского возможно закроют
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Покупки для детей – не в шаговой доступности. Корреспонденты СТВ разбирались в ситуации вокруг магазина детских товаров на проспекте Рокоссовского.
Жители обеспокоены слухами о возможном его закрытии. На этом месте он уже давно, проблемы здесь начались три года назад, когда владелец перестал оплачивать аренду и коммунальные платежи. Образовался внушительный долг.
Помещение предоставило ЖРЭО Ленинского района. Отношения между арендатором и арендодателем зашли в тупик и прошли через 3 судебных разбирательства. Сейчас договор расторгнут.
Виктор Ильенков, директор УП «ЖРЭО Ленинского района»:
Беспокоиться о нехватке детского магазина в этом районе не стоит. При сдаче помещения новому собственнику коммунальщики учтут пожелания жителей и предложат квадратные метры для похожего магазина с детскими товарами, а возможно, даже лучше. Нынешний ассортимент давно не радует глаз, есть проблемы и с оплатой товаров поставщикам. Да и сотрудники магазина не совсем приветливые.
Сюда я думаю, я думаю, что мало кто ходит. Никто не делится информацией об этом магазине.
Конечно, нужен, общежитие на Малинина там детей много.
Сейчас главная задача арендодателя выселить должников, далее они планируют обратиться в суд для возмещения ущерба. А вот представители магазина о своём переезде пока не говорят, говоря о временном закрытии на ремонт.
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Новости Беларуси. Покупки для детей – не в шаговой доступности. Корреспонденты СТВ разбирались в ситуации вокруг магазина детских товаров на проспекте...
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