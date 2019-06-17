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Магазин «Детский мир» на проспекте Рокоссовского возможно закроют

18.06.2019 22:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Покупки для детей – не в шаговой доступности. Корреспонденты СТВ разбирались в ситуации вокруг магазина детских товаров на проспекте Рокоссовского.

Магазин «Детский мир» на проспекте Рокоссовского возможно закроют

Жители обеспокоены слухами о возможном его закрытии. На этом месте он уже давно, проблемы здесь начались три года назад, когда владелец перестал оплачивать аренду и коммунальные платежи. Образовался внушительный долг.

Магазин «Детский мир» на проспекте Рокоссовского возможно закроют

Помещение предоставило ЖРЭО Ленинского района. Отношения между арендатором и арендодателем зашли в тупик и прошли через 3 судебных разбирательства. Сейчас договор расторгнут.

Магазин «Детский мир» на проспекте Рокоссовского возможно закроют

Виктор Ильенков, директор УП «ЖРЭО Ленинского района»:
На данный момент у арендатора накопились огромные счета и задолженности. Задолженность составляет 137 900 рублей. В 2018 году подано 3-е исковое заявление, на мировое соглашение мы уже не пошли, потому что нет смысла в третий раз идти. Арендатору предписано выселиться в кратчайшие сроки из занимаемого помещения.

Магазин «Детский мир» на проспекте Рокоссовского возможно закроют

Беспокоиться о нехватке детского магазина в этом районе не стоит. При сдаче помещения новому собственнику коммунальщики учтут пожелания жителей и предложат квадратные метры для похожего магазина с детскими товарами, а возможно, даже лучше. Нынешний ассортимент давно не радует глаз, есть проблемы и с оплатой товаров поставщикам. Да и сотрудники магазина не совсем приветливые.

Магазин «Детский мир» на проспекте Рокоссовского возможно закроют

Сюда я думаю, я думаю, что мало кто ходит. Никто не делится информацией об этом магазине.

Магазин «Детский мир» на проспекте Рокоссовского возможно закроют

Конечно, нужен, общежитие на Малинина там детей много.

Магазин «Детский мир» на проспекте Рокоссовского возможно закроют

Магазин «Детский мир» на проспекте Рокоссовского возможно закроют

Сейчас главная задача арендодателя выселить должников, далее они планируют обратиться в суд для возмещения ущерба. А вот представители магазина о своём переезде пока не говорят, говоря о временном закрытии на ремонт.

Люди в материале: Виктор Ильенков
 
 
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Новости Беларуси. Покупки для детей – не в шаговой доступности. Корреспонденты СТВ разбирались в ситуации вокруг магазина детских товаров на проспекте...
 
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