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Теннис. Азаренко проиграла в первом раунде турнира в Мальорке

18.06.2019 22:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Виктория Азаренко выбывает на старте женского одиночного разряда турнира в Мальорке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Азаренко проиграла в первом раунде турнира в Мальорке

Призовой фонд соревнований составляет 250 000 долларов. В первом круге белоруска уступила француженки Каролин Гарсии. Хотя начиналось все для Виктории очень хорошо. Она выиграла первый сет – 6:1. Но вот две остальные партии остались за Гарсией – 6:4 и 7:5.

Теннис. Азаренко проиграла в первом раунде турнира в Мальорке

Матч продолжался чуть более двух часов.

Люди в материале: Виктория Азаренко
 
 
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Новости Беларуси. Виктория Азаренко выбывает на старте женского одиночного разряда турнира в Мальорке, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Призовой фонд...
 
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