Тонкости выбора дорожной сумки

Источник материала: Tut.by



Сложно представить путешествие без сбора необходимых вещей. Поэтому перед поездкой рекомендуется подобрать качественный чемодан или сумку. Предлагаем разобраться с тем, как выбрать дорожную сумку, в которой поместятся все нужные вещи, а ее перевозка будет максимально удобной.

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Устройство дорожных сумок





Собираясь в магазины сумок , помните, что главными требованиями к дорожным моделям считают удобство, прочность и функциональность. Выбор будет напрямую зависеть от продолжительности поездки. У дорожных сумок есть прочные ручки, укрепленное дно, что позволяет удобно располагать сумку на земле, предупреждая намокание или пачкание вещей.

Модели часто обустраиваются внутренними, внешними карманами, отделениями для размещения документов. Выпускаются варианты с ремнем, который удобно носить на плечах, что позволит использовать сумку для походов, тренировок.

Материал изготовления





Для изготовления дорожных сумок применяют текстиль, замшу, искусственную или натуральную кожу. Практичными считают варианты, изготовленные на основе полиэстера, нейлона, оформленные подкладкой и пропиткой, отталкивающей влагу. Аксессуары легко поддаются чистке, они не царапаются.

Замша или кожа (искусственные) не настолько прочные, они могут поцарапаться, со временем на них появляются потертости. Стильными, долговечными считаются саквояжи на основе натуральной кожи. Но кожаные дорожные сумки нуждаются в тщательном уходе, бережном обращении.

Фурнитура выполняется из металлических, резиновых, пластиковых материалов. Если вы планируете активно эксплуатировать сумку, то выбирайте модель с металлической фурнитурой.

Хороший вариант — непромокаемые сумки. Они гарантируют сухость и сохранность вещей даже во время дождей. При качественной пропитке ткань не протрется в процессе эксплуатации.

Как выбрать дорожную сумку по объему





Объем дорожной сумки зависит от длительности путешествия, а также количества вещей, которые вы планируете взять с собой. На пару дней вполне достаточно выбрать дорожную сумку с одним отделением и несколькими карманами. Длительные каникулы предполагают выбор моделей, куда поместится техника (например, ноутбук), одежда на плечиках, бьюти-кейсы для косметики. Популярным размером считается 56 см на 45 см на 25 см.

Роль колесиков

Сумки, оснащенные колесами, легко катить, чтобы не нести в руках. Это актуально при больших весах, длительном расстоянии, которое требуется преодолеть. Колеса фиксируются на жестких рамах, что гарантирует гибкость, компактность верха изделия.

Дольше прослужат изделия, в которых колесики не будут выдавливаться за корпус. Это минимизирует риск зацепить сумку при перевозке. Хорошим вариантом для изготовления колес будет силикон, а не твердый пластик. Диаметр колесиков — до 5 см.

Удобство ремня и выдвижной ручки





Ремень позволяет нести сумку на плечах, что удобно при продолжительных перемещениях и небольшом объеме самой модели. Чтобы ремень был удобным, он снабжается наплечником. Выдвижная ручка используется для вариантов на колесиках, чтобы сумка катилась, как чемодан.

Портплед, саквояж или тележка





Портпледом называют мягкую, но плотную сумку, имеющую жесткие края, которую используют, чтобы перевозить деловые костюмы или другие виды одежды. В портпледе вещи не мнутся, не промокают, они будут защищены от посторонних запахов и пыли. Выпускаются модели на ручках, с ремнями, колесиками.

Саквояжем называют вариант для путешествий, который имеет прямоугольную форму, укрепленное дно, две недлинные ручки. Характерной деталью является застежка с жесткой рамкой, расположенная по верхнему краю. Для пошива саквояжа применяют натуральную кожу, а фурнитура выполняется из металла.

Тележка — актуальный вариант для использования при перемещениях по городу. Модели применяются для транспортировки покупок, продуктов, рассады. Корзинка изготавливается из ткани, которая не промокает, она легко снимается для стирки. Колеса делают из пластика, резины и силикона.

Зная, как выбрать дорожную сумку, удастся приобрести качественные модели, которые прослужат долгие годы. А не разочаруют ассортиментом компании из каталога TAM.BY .