Беларусь и Египет трансформируют дружественные отношения в выгодное сотрудничество — Александр Лукашенко

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Беларусь и Египет активно перешли к трансформации дружественных политических отношений в многоплановое и выгодное экономическое сотрудничество. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

«Между нашими государствами не имеется абсолютно никаких проблемных вопросов. Нет закрытых тем для обсуждения. Важно, что мы активно перешли к трансформации дружественных политических отношений в многоплановое и выгодное экономическое сотрудничество. И сегодня уже есть ощутимый результат и серьезный прогресс в этом направлении», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что идет регулярный обмен правительственными, парламентскими и деловыми делегациями. Реализована и подготовлена на новый период дорожная карта двустороннего сотрудничества.

Президент подчеркнул, что Беларусь придает большое значение развитию дружественных связей с Египтом и рассматривает эту страну в качестве важнейшего партнера в регионе Ближнего Востока и на Африканском континенте. «Белорусская сторона приветствует возрастающую роль Египта в Африке, и свидетельством этой роли является избрание вас председателем Африканского союза», — заявил Александр Лукашенко. Он также поздравил Абдель Фаттаха ас-Сиси и египетский народ с успешным завершением политических преобразований и отметил достижения в социально-экономической стабилизации, борьбе с международным терроризмом.

«Мы видим и понимаем, что происходит вокруг Египта, в вашем регионе, насколько он дестабилизирован, начиная от Афганистана и заканчивая Суданом, может быть, и дальше. Но вам удалось сдержать негативные процессы, удержать страну. И я от души поздравляю вас с тем, что вы справились с проблемами и вышли на рельсы стабильного развития. Это важно не только для нас и ваших друзей — это очень важно для всего региона Ближнего Востока, Африки. Учитывая, что Египет — это огромное государство со стомиллионным населением, процессы, которые происходят у вас, важны для всего мира», — резюмировал Президент.





Александр Лукашенко об экономическом сотрудничестве с Египтом: «Хорошее начало, но не предел»

Торгово-экономическое сотрудничество между Беларусью и Египтом получило хорошее начало, и страны имеют большой потенциал для их развития. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

«Во время моего визита в 2017 году мы наметили план наших действий. Мы немало сделали в плане реализации этих мероприятий и удвоили наш товарооборот. Это хорошее начало, но не предел», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси ждали официальный визит Президента Египта и готовились к нему, поскольку он имеет историческое значение для двусторонних отношений. «Сказать, что мы рады вашему визиту, значит, ничего не сказать, — заявил он. — Это первый визит Президента гигантской африканской страны в нашу Беларусь».

Александр Лукашенко заметил, что наладить масштабные взаимоотношения между государствами в современную эпоху весьма сложно: заняты рынки, существует определенная инерция, у стран сложились стабильные партнеры. «Все было непросто. Тем не менее, несмотря на эти сложности, нам их удалось преодолеть. И прошедшие несколько лет характеризуются тем, что мы нащупали ту дорогу, по которой можем двигаться, — сказал Президент. — Я хочу вас заверить: все, о чем мы договорились, все, что пообещала белорусская сторона, мои коллеги, мы, безусловно, реализуем в намеченные сроки».

За последние два года белорусско-египетский товарооборот вырос почти в два раза — с $57,8 млн в 2016 году до $108,7 млн в 2018 году. Экспорт белорусских товаров также почти удвоился (с $43,3 млн до $83 млн). Основные показатели за январь-апрель 2019 года демонстрируют рост к аналогичному периоду прошлого года. Товарооборот составил $50,32 млн (плюс 45%), экспорт — $35,26 млн (плюс почти 72%).

Основу белорусского экспорта составляют поставки металлопродукции, тракторов, грузовой автотехники, калийных удобрений, шин, продукции деревообработки. Беларусь импортирует цитрусовые, овощи и фрукты, лекарственные средства, одежду, текстиль.

В настоящее время страны прорабатывают и реализуют более 15 совместных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, науки, подготовки кадров. Приоритетным направлением является оказание содействия Египту в углублении индустриализации страны, обновлении промышленных технологий и создании рабочих мест. В феврале 2018 года запущен совместный проект по производству автотехники МАЗ. Многопрофильное предприятие в Александрии выпускает тракторы «Беларус», зерноуборочные комбайны «Гомсельмаш» и иную технику для нужд сельского хозяйства Египта. Здесь создано 40 рабочих мест и за прошлый год произведено 302 трактора. Совместно с Министерством обороны и военной промышленности Египта созданы сборочные линии погрузчиков «Амкодор» и сельскохозяйственного оборудования «Бобруйскагромаш».





Беларусь и Египет договорились устранить барьеры в торговле

Беларусь и Египет договорились устранить барьеры в торговле. Эта тема была затронута сегодня на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в расширенном составе.

«За два года после встречи на высшем уровне белорусско-египетский товарооборот вырос почти в два раза», — сказал Александр Лукашенко. По его словам, стороны условились устранить барьеры в торговле.

По его словам, стороны во время переговоров в узком составе условились устранить барьеры в торговле. «Мы предпримем с нашей стороны и со стороны Египта усилия для того, чтобы снять всякие барьеры в торгово-экономическом сотрудничестве. Мы бы хотели, чтобы белорусы как надежные ваши друзья и партнеры имели четкую структуру и систему, процедуру регистрации поставщиков продукции в Египет», — добавил глава государства.

Для увеличения объемов продукции совместного производства, отметил Президент, требуется создание правительством Египта равных условий по участию в тендерах, размещению государственных заказов на товары, производимые в рамках совместных проектов, оказание финансового содействия предприятиям. «То же самое, мы договорились с Президентом, сделаем и мы со своей стороны», — заверил Александр Лукашенко.

Белорусская сторона рассчитывает вместе с Египтом создавать продукт и совместно обеспечивать его реализацию, в том числе на внешних рынках. «Это позволит вашей стране увеличить экспорт. Такой подход выгоден как Минску, так и Каиру», — подчеркнул Президент. Он добавил, что Беларусь выступает за свободное перемещение товаров и поддерживает предложение египетской стороны о заключении соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Египтом.





Беларусь рассчитывает на расширение сотрудничества с Египтом в образовании и туризме

Беларусь рассчитывает на активное развитие сотрудничества с Египтом в сферах образования и туризма. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече в расширенном составе с Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

В качестве одного из приоритетных направлений взаимодействия Беларусь и Египет ранее определили сферу образования. Александр Лукашенко заметил, что эта область напрямую связана с молодежью, развитием ее потенциала, спортивных и творческих способностей, пропагандой здорового образа жизни.

«Наша страна обладает значительным потенциалом в области образования, подготовки специалистов, востребованных в экономике. В настоящее время в Беларуси проходят обучение всего 20 египетских граждан. Мы выделили образовательные гранты гражданам Египта на обучение в белорусских вузах. Это только начало. Мы хотели бы видеть ваших молодых людей, стремящихся получить современное образование в Беларуси, в большем количестве», — заявил глава государства. В Египте работе с молодежью уделяют большое внимание: 60% населения страны — это молодые люди. Все они хотят иметь хорошее образование и работу, отметил Александр Лукашенко.

Он приветствовал инициативу Президента Египта о проведении в его стране ежегодного Всемирного молодежного форума, в котором активное участие принимают и представители Беларуси. «Мы будем делать все для того, чтобы контакты между молодыми людьми Египта и Беларуси усиливались и развивались», — подчеркнул глава государства. Александр Лукашенко также подтвердил ранее направленное приглашение для группы египетских подростков приехать в Беларусь на отдых и оздоровление в августе 2019 года.

«В деле развития дружественных отношений между нашими народами важное место занимает туризм — мы с вами об этом говорили два года назад в Каире. За эти последние два года туристический поток из Беларуси в Египет увеличился более чем в четыре раза. Мы хотели бы, чтобы и ваши люди чаще бывали в Беларуси. Как вы сегодня сказали, в Беларуси для египетских граждан есть что посмотреть, а мы создадим все условия для того, чтобы граждане Египта получили здесь все необходимое, приехав на отдых», — заверил Александр Лукашенко.

Он отметил, что Беларусь и Египет располагают богатым культурным и историческим наследием. «Мы заинтересованы в обмене опытом в этой сфере. Готовы организовать взаимные визиты специалистов музеев, археологов, реставраторов. Будем рады провести у себя Дни культуры Египта», — добавил Президент.

От компьютерных игр до электробусов — что Беларусь готова производить совместно с Египтом

Беларусь готова делиться с египетскими партнерами собственными промышленными технологиями. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в расширенном составе.

«Мы договорились о том, что будем переходить к более современным и многоплановым экономическим отношениям. Работа в этом направлении уже ведется. Просто обмен товарами — это не современный уровень. В качестве основного метода нашего взаимодействия определен проектный подход», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что развитая промышленность — одна из сильных сторон белорусской экономики, и страна готова делиться с египетскими партнерами собственными промышленными технологиями. «Здесь нет никаких закрытых тем. Все, что мы можем, мы готовы перенести в Египет. Вы на нас в этом плане можете рассчитывать», — подчеркнул Президент.

В соответствии с достигнутыми между странами договоренностями, в Каире ранее был дан старт совместному проекту по производству автомобильной техники МАЗ. В 2018 году произведены 72 единицы. «Это хорошее начало. Важно на этой стадии становления этого предприятия поддержать производство заказами египетского государства. Необходимо дать ему возможность развернуться и самостоятельно наработать портфель заказов. Для стабильной рентабельности завод должен выпускать не менее 350-400 единиц техники в год, — обратил внимание Александр Лукашенко. — Со своей стороны мы также окажем этой компании поддержку, о чем мы с вами только что условились».

Увеличивает производство тракторов «Беларус» многопрофильное сборочное предприятие в египетской Александрии. В Каире созданы сборочные линии погрузчиков и сельскохозяйственного оборудования. «Мы ознакомили специалистов Министерства обороны Египта с белорусским опытом, передали отдельные технологии создания тепличных комплексов, мясо-молочных ферм, производства детского питания, ржаного хлеба, выращивания овощей в закрытом грунте. Если у вас есть желание использовать белорусский опыт, мы готовы подключаться к вашим проектам», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Он заметил, что сейчас Египет активно реализует национальную программу по созданию тепличных комплексов, а для этого нужна подходящая техника. «Мы уже изготовили пробную партию малогабаритных тракторов для промышленных теплиц. Мы могли бы производить их на совместном предприятии в Александрии», — предложил глава государства.

Белорусская сторона также готова вместе с египетскими предприятиями производить пассажирскую технику, включая электробусы и трамваи, дизельные двигатели, лифтовое оборудование, зернохранилища, автомобили специального назначения.

«Предлагаю не только усилить взаимодействие в традиционных сферах сотрудничества, но и осуществлять современные научно-технические разработки и реализовывать проекты в области высоких технологий. Наши академии наук уже работают над реализацией совместных проектов. Рассчитываем, что результаты этой работы в скором будущем найдут практическое применение в промышленности, сельском хозяйстве двух стран», — сказал Президент. Кроме того, Беларусь предложила Египту проекты в области электронного правительства, цифровой трансформации, кибербезопасности, компьютерных игр.

Беларусь и Египет работают над увеличением локализации на совместных производствах

Беларусь и Египет работают над увеличением локализации на совместных производствах. Об этом журналистам рассказал министр антимонопольного регулирования и торговли, председатель белорусской части совместной с Египтом торговой комиссии Владимир Колтович.

«Конечно, мы хотели бы быть успешными на арабском рынке. И сегодня Египет, как одна из авторитетнейших стран арабского мира, позиционирует себя как ворота на рынок Африки и арабского мира. В этой связи первоочередной задачей ставится достижение определенного уровня локализации, чтобы на выпускаемой совместно продукции стояла надпись «Сделано в Египте», — заявил министр.

По его словам, в этой связи проводятся переговоры на уровне руководства различных министерств и ведомств с целью определения четких правил игры и условий присутствия Беларуси на египетском рынке. «Рынок Египта очень конкурентен, и мы понимаем, что наша задача прежде всего состоит в том, чтобы мы делали хороший продукт по качеству и удобный по цене», — добавил Владимир Колтович.

За последние два года белорусско-египетский товарооборот вырос почти в два раза — с $57,8 млн в 2016 году до $108,7 млн в 2018-м. Экспорт белорусских товаров также почти удвоился (с $43,3 млн до $83 млн). Сейчас страны прорабатывают и реализуют более 15 совместных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, науки, подготовки кадров. Приоритетным направлением является оказание содействия Египту в углублении индустриализации страны, обновлении промышленных технологий и создании рабочих мест. В феврале 2018 года запущен совместный проект по производству автотехники МАЗ. Многопрофильное предприятие в Александрии выпускает тракторы «Беларус», зерноуборочные комбайны «Гомсельмаш» и иную сельхозтехнику для нужд сельского хозяйства Египта. Здесь создано 40 рабочих мест и за прошлый год произведено 302 трактора. Совместно с Министерством военной промышленности Египта созданы сборочные линии погрузчиков «Амкодор» и сельскохозяйственного оборудования «Бобруйскагромаш».





Беларусь стремится укреплять отношения с Египтом на принципах равноправия и доверия — Александр Лукашенко

Беларусь стремится укреплять отношения с Египтом на принципах равноправия и доверия. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам по итогам переговоров с Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

«Египет был и остается для нас важным, надежным партнером в Африке и на Ближнем Востоке, — заявил Александр Лукашенко. — Наша страна стремится укреплять отношения с официальным Каиром на принципах равноправия, взаимного уважения и доверия. Мы выстроили свои отношения без всяких предварительных условий. У нас нет претензий ни по одному направлению к нашим египетским друзьям».

Итоги переговоров с Президентом Египта глава государства оценил как плодотворные. Он рассказал, что на встрече стороны обсудили современную геополитическую ситуацию, отметив схожесть подходов по важнейшим вопросам глобальной повестки дня.

Основное внимание Александр Лукашенко и Абдель Фаттах ас-Сиси уделили торгово-экономическим отношениям, проанализировав выполнение поручений, реализацию совместных проектов. «С уверенностью могу сказать о том, что наши договоренности выполняются. И белорусские, и египетские ведомства действительно прилагают усилия для реализации намеченного», — сказал Президент. Он подчеркнул, что с визитом Абдель Фаттаха ас-Сиси в Минск Беларусь и Египет переходят к новому этапу сотрудничества.

За последние два года белорусско-египетский товарооборот вырос почти в два раза и в 2018 году превысил $100 млн. Александр Лукашенко уверен, что у стран есть все возможности для роста этих показателей. «Мы стремимся прийти к более современным и многоплановым экономическим отношениям, чем просто обмен товарами. Заинтересованы в реализации комплексных проектов по продвижению белорусской высокотехнологичной продукции в Египет, в создании совместных предприятий с высокой степенью локализации и организацией сбыта производимой продукции не только в Египте, но и в третьих странах. Это взаимовыгодный вариант сотрудничества», — подчеркнул глава государства.

Беларусь также выступает за свободное перемещение товаров и поддерживает предложение египетской стороны о заключении соглашения о свободной торговле между странами ЕАЭС и Египтом.





Беларусь и Египет намерены создавать совместные продукты для стран Африки и Евразии

Беларусь и Египет намерены создавать совместные продукты для стран Африки и Евразии. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам по итогам переговоров с Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, передает корреспондент БЕЛТА.

«Потенциал сотрудничества у наших стран большой. Беларусь входит в Евразийский экономический союз. Египет является участником многих интеграционных объединений, прежде всего в Африке. Нам есть что предложить этому региону. Поэтому необходимо и далее работать сообща, создавать совместные продукты для их реализации как в Африке, так и в Евразии», — считает Александр Лукашенко.

В последнее время страны приступили к выполнению нескольких совместных проектов в области производства автотехники, тракторов, погрузчиков, сельскохозяйственного оборудования, зернохранилищ, теплиц. Ученые Беларуси и Египта сотрудничают в сферах наноматериалов, молекулярной генетики, металловедения, аэрокосмических технологий.

«Рассчитываем, что результаты этой совместной работы в ближайшее время найдут практическое применение в промышленности, сельском хозяйстве, в области обеспечения безопасности Беларуси и Египта, — отметил Президент. — Мы поделились опытом создания высокотехнологичных тепличных комплексов, производства детского питания, ржаного хлеба, утилизации отходов, создания беспилотных летательных аппаратов, внедрения электронного правительства».

Египетские представители также ознакомились с белорусскими технологиями противодействия киберугрозам и обеспечения безопасности при проведении массовых спортивных мероприятий, в том числе в рамках подготовки к II Европейским играм. Белорусские специалисты провели учебный курс в области дизайна и производства мебели для египетских коллег.

«Все это сделано за два с небольшим года. Уверен, если мы будем продвигаться вперед такими же темпами, с таким же решительным настроем и настойчивостью, то в ближайшее время будет запущено еще больше совместных проектов в сферах промышленности, сельского хозяйства, науки, образования, безопасности», — заявил глава государства.

Во время переговоров Александр Лукашенко и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились, что наряду с укреплением политических отношений, расширением взаимодействия в международных организациях страны будут и дальше развивать белорусско-египетское торгово-экономическое сотрудничество, выводить его на новый, более высокий, качественный и результативный уровень.

Александр Лукашенко наградил Президента Египта орденом Дружбы народов

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил сегодня Президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси орденом Дружбы народов.

Церемония вручения награды египетскому лидеру состоялась после завершения переговоров глав государства и подписания пакета международных документов.

Орден Дружбы народов Абдель Фаттаху ас-Сиси вручен за значительный личный вклад в развитие двусторонних отношений между Беларусью и Египтом, заслуги в деле укрепления мира, консолидации общества и единения народов.

В Египте есть сильная политическая воля для расширения сотрудничества с Беларусью – Абдель Фаттах ас-Сиси

В Египте есть сильная политическая воля, нацеленная на расширение и укрепление сотрудничества с Беларусью. Об этом заявил сегодня Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Египетский лидер заверил, что договоренности, достигнутые в ходе визита главы белорусского государства в Египет в 2017 году, выполняются. «Мы будем продолжать их реализовывать, и у нас есть сильная политическая воля, нацеленная на расширение и укрепление сотрудничества между нашими странами», — подчеркнул он.

Абдель Фаттах ас-Сиси согласился с утверждением Александра Лукашенко о том, что уровень сотрудничества, сложившийся в настоящее время, не отвечает двустороннему потенциалу. «Достигнутое в наших отношениях не является пределом, не соответствует нашим ожиданиям и стремлениям. Рассчитываем, что сегодняшний визит даст толчок в укреплении и развитии отношений по всем вопросам, которые будем с вами обсуждать», — сказал Президент Египта. По его словам, этому будет также содействовать подписание соглашения о создании делового совета и дорожной карты сотрудничества на 2019-2020 годы.

Пользуясь случаем, глава египетского государства поблагодарил Президента Беларуси за теплый прием и гостеприимство, а также поздравил страну в связи со скорым открытием II Европейских игр и пожелал их успешного проведения.





Президент Египта подтвердил готовность расширять сотрудничество с Беларусью по всем направлениям

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подтвердил готовность расширять сотрудничество с Беларусью по всем направлениям и продолжать реализацию совместных проектов. Об этом глава арабской республики заявил сегодня во время переговоров в расширенном составе с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Абдель Фаттах ас-Сиси обратил внимание на особый характер отношений, сложившихся между нашими странами и получивших дополнительный импульс во время визита белорусского лидера в Египет в 2017 году. «Хочу подтвердить, что мы очень заинтересованы в том, чтобы продолжать работу в развитии двусторонних отношений между нашими странами по всем направлениям, во всех областях, — сказал Президент Египта. — Мы очень открыты к реализации всех намеченных проектов, о которых говорили в ходе вашего визита и в ходе нынешнего визита».

В период между визитами на высшем уровне стороны активно обменивались визитами представителей государственных органов, парламентов, деловых кругов. «Думаю, это отражает нашу заинтересованность в развитии отношений с Беларусью, — отметил Президент Египта. — Мы очень хотим развивать эти отношения, расширить сферы сотрудничества». Он выразил надежду, что этому в значительной мере будет способствовать создание совета делового сотрудничества.

Глава арабской республики поблагодарил Беларусь за поддержку египетского народа на президентских выборах 2012 года, за четкую позицию относительно событий в Египте. С того времени в государстве, по словам его лидера, были проведены экономические реформы, позволившие преодолеть многие сложности и добиться определенных успехов. В частности, снижения уровня безработицы, сокращения дефицита бюджета, роста ВВП. «Мы достигли больших успехов в формировании соответствующей законодательной базы, чтобы обеспечить инвесторам хорошую возможность работы в нашей стране», — подчеркнул Абдель Фаттах ас-Сиси.

Минсельхозпрод рассчитывает на рост поставок белорусской продукции АПК на рынок Египта

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси рассчитывает на постепенный рост поставок отечественной продукции АПК на египетский рынок. Об этом сегодня заявил журналистам глава Минсельхозпрода Анатолий Хотько.

Министр рассказал, что сотрудничество с Египтом идет как по линии торговли продуктами, так и взаимодействия в области различных технологий. Например, идет сотрудничество в области использования белорусской технологии по строительству молочно-товарных ферм, а также в переработке молока и мяса. «Учитывая ценовой фактор, мы отгружаем туда нашу продукцию. Сухое молоко. В прошлом году темп роста товарооборота составил более 160%. Будем смотреть на конъюнктуру и увеличивать тогда объемы. Тем более что у нас уже определенная логистика отработана в данном направлении», — отметил Анатолий Хотько.

Что касается обмена технологиями, то в этом плане состоялся ряд взаимных визитов на уровне специалистов. «Они (в Египте. — Прим. БЕЛТА) знают наши технологии. Пакет этих технологий мы сформировали и передали египетской стороне — в животноводстве, по тепличным хозяйствам, молочно-товарным фермам, мясокомбинатам — наш опыт строительства и технологической части. Естественно, это наша наука — использование технологий в области АПК», — подчеркнул глава Минсельхозпрода.

«Рынок мы видим. Мы понимаем, что с учетом заявленного роста экономики Египта будут увеличиваться доходы населения, объемы потребления продуктов. Это не значит, что сразу будут колоссальные объемы. Мы должны искать лучшие, благоприятные для нас рынки. А дружественные отношения на уровне глав государств способствуют росту экономики и нахождению направлений для сотрудничества и развития», — резюмировал Анатолий Хотько.





Беларусь и Египет согласовывают программу реализации образовательных проектов

Беларусь и Египет согласовывают программу реализации образовательных проектов. Об этом сообщил сегодня журналистам министр образования Беларуси Игорь Карпенко.

«У нас еще с 1998 года действует межправительственное соглашение в области образования. Оно требует определенной ревизии. Необходимо посмотреть, что изменилось, и мы уже работаем в этом направлении, — сказал Игорь Карпенко. — В частности, совместно с египетской стороной разработана программа реализации образовательных проектов. Пока она находится на согласовании. Думаю, в ближайшее время мы подготовим ее к подписанию, и это придаст новый импульс развитию образовательных проектов».

По словам министра, в настоящее время действуют восемь прямых договоров между вузами Беларуси и Египта. Например, одно из египетских учебных заведений металлургического профиля заинтересовано работать с БНТУ. «Мы открыли совместную подготовку кадров для отрасли мебельной промышленности Египта. Кроме того, нам интересна тема изучения арабского языка. Уже есть первые стажировки наших студентов и преподавателей-арабистов. Но потенциал пока действительно не исчерпан. Он достаточно большой, и нам надо уделить этому серьезное внимание», — подчеркнул Игорь Карпенко.

Он отметил, что в Беларуси обучаются только около двух десятков студентов из Египта. «Мы можем предложить более широкий спектр и специальностей, и специализаций, включая обучение не только на русском, но и на английском языке. Мы можем предложить вторую ступень образования — магистратуру — для египетских граждан», — заверил Игорь Карпенко.

«В этом году впервые по указу Президента будут выделяться гранты для зарубежных граждан на обучение в Беларуси. В этом году один представитель Египта будет зачислен в БГУ на магистерскую подготовку», — добавил министр.

Стороны также ведут диалог по вопросу создания условий для разработки совместных научных проектов, в том числе в рамках мировых программ по поддержке науки.

Отвечая на вопрос БЕЛТА, Игорь Карпенко заявил, что можно рассматривать и возможность создания совместных факультетов, чтобы первые два года обучения проходили на территории Египта, а остальные в Беларуси. «Во всяком случае, мы к этому готовы. Но с египетской стороны нужно эти вопросы серьезно прорабатывать», — сказал он.





Беларусь и Египет подписали дорожную карту развития сотрудничества на 2019-2020 годы

Беларусь и Египет подписали комплексную программу (дорожную карту) развития сотрудничества на 2019-2020 годы. Церемония состоялась сегодня во Дворце Независимости в присутствии лидеров двух государств.

Как рассказал БЕЛТА министр антимонопольного регулирования и торговли, председатель белорусской части совместной с Египтом торговой комиссии Владимир Колтович, реализация предыдущего аналогичного документа на 2017-2018 годы дала свои результаты.

Новая дорожная карта включает в себя весь спектр сотрудничества с Египтом в сфере промышленности — это сборочные производства МТЗ, МАЗ, «Амкодор», «Бобруйскагромаш». «Ставится задача по увеличению количества дилерских центров, центров технического обслуживания нашей техники. За год мы открыли несколько сборочных производств и успешно работаем на египетском рынке, — отметил министр. — Эта карта является следующим шагом по более высокому уровню локализации, открытию новых сборочных производств (например, Минский моторный завод планирует такое предприятие)».

«Еще одна задача — это работа в областях военно-технического сотрудничества, науки, IT-технологий, культуры, образования. Конечно, мы хотели бы быть успешными на арабском рынке. И сегодня Египет, одна из авторитетнейших стран арабского мира, позиционирует себя как ворота на рынок Африки», — добавил Владимир Колтович.

Кроме того, в документе прописаны договоренности в области регионального сотрудничества. «В частности, Минская область успешно дружит и сотрудничает с губернаторством Южный Синай. Планируется сотрудничество Минского горисполкома и губернаторства Каир», — пояснил министр.





Беларусь и Египет намерены поддерживать усилия по укреплению международного мира и стабильности

Беларусь и Египет намерены поддерживать усилия, направленные на укрепление международного мира и стабильности, предотвращение проявлений терроризма и экстремизма, представляющих серьезную угрозу глобальной и региональной безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении, подписанном сегодня Президентом Беларуси Александром Лукашенко и Президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Стороны согласились с необходимостью урегулирования региональных конфликтов политическими и дипломатическими методами, а также подчеркнули свое стремление неукоснительно следовать целям Устава Организации Объединенных Наций и общепризнанным принципам и нормам международного права.

Беларусь отметила успехи египетского руководства в стабилизации политической и экономической ситуации в стране, в борьбе с международным терроризмом и выразила надежду, что позитивные тенденции в развитии Египта будут способствовать расширению двусторонних связей.

Также Беларусь подтвердила, что поддерживает скорейшее заключение соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Египтом. В свою очередь египетская сторона заявила о готовности содействовать развитию широкомасштабного сотрудничества Беларуси со странами Африканского континента. Правительство Египта также обязалось оказать поддержку совместным проектам, которые реализуются в этой арабской республике, путем создания равных условий для участия в государственных тендерах, упрощения процедур регистрации совместных предприятий.

Стороны договорились расширять сотрудничество в таких перспективных сферах, как информационно-коммуникационные, аэрокосмические и авиационные технологии, наноматериалы, молекулярная генетика, металловедение, фармацевтика, оптика. Планируется также активизировать взаимодействие в сфере образования. В частности, выработать механизмы привлечения и направления граждан Египта на обучение в белорусские учреждения образования, создать совместные факультеты, направлять белорусских специалистов в области арабского языка на стажировки в египетские университеты.

Продолжится и взаимодействие в сферах туризма, культуры. Достигнута договоренность о проведении Дней культуры Египта в Беларуси в 2019 году.

Абдель Фаттах ас-Сиси выразил признательность Александру Лукашенко и белорусскому народу за теплый прием и гостеприимство и пригласил главу государства посетить Египет.

Источник: БелТА