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По подозрению в коррупции задержан глава Солигорского райисполкома

18.06.2019 23:10 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Еще один высокий чиновник задержан за коррупционное преступление.

Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси в telegram-канале.

Там отмечается, что СК возбудил уголовное дело в отношении председателя Солигорского райисполкома Олега Поскробко за превышение служебных полномочий.

Поскробко задержали 17 июня вечером по подозрению в коррупционном преступлении на его прежнем месте работы.

Ранее чиновник был первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства.

В чем конкретно подозревается Поскробко, СК пока не сообщает.

 
 
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Еще один высокий чиновник задержан за коррупционное преступление. Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси в telegram-канале.
 
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