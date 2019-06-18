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По подозрению в коррупции задержан глава Солигорского райисполкома
Источник материала: БДГ
Еще один высокий чиновник задержан за коррупционное преступление.
Об этом
Там отмечается, что СК возбудил уголовное дело в отношении председателя Солигорского райисполкома Олега Поскробко за превышение служебных полномочий.
Поскробко задержали 17 июня вечером по подозрению в коррупционном преступлении на его прежнем месте работы.
Ранее чиновник был первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства.
В чем конкретно подозревается Поскробко, СК пока не сообщает.
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Еще один высокий чиновник задержан за коррупционное преступление. Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси в telegram-канале.
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