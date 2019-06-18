По подозрению в коррупции задержан глава Солигорского райисполкома

Еще один высокий чиновник задержан за коррупционное преступление.

Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси в telegram-канале.

Там отмечается, что СК возбудил уголовное дело в отношении председателя Солигорского райисполкома Олега Поскробко за превышение служебных полномочий.

Поскробко задержали 17 июня вечером по подозрению в коррупционном преступлении на его прежнем месте работы.

Ранее чиновник был первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства.

В чем конкретно подозревается Поскробко, СК пока не сообщает.