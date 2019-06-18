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Госконтроль призывает жителей Гродненщины «стучать» на коллег по работе

18.06.2019 22:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Госконтроль предлагает сообщать, когда работники ездят за границу.

Пока такое «предложение» актуально только для жителей Гродно и области. Комитет госконтроля выявил, что в Гродненской области сотрудники неоднократно опаздывали на работу, а то и выезжали за рубеж в рабочее время, но не по работе. С начала года за нарушения трудовой дисциплины в регионе оштрафовали 31 работника. Об этом сообщает vgr.by.

Как отмечает Госконтроль, журналы учета рабочего времени, где отмечено время прихода и ухода сотрудников, есть практически во всех организациях. Но многие в них просто ничего не пишут или записываются наперед, пишет издание.

 
Теги: Гродно
 
 
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Госконтроль предлагает сообщать, когда работники ездят за границу.
 
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