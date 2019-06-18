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Марзалюка требуют привлечь к ответственности за открытие перил

18.06.2019 21:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Могилевский активист Александр Хамратов попросил милицию завести административное дело на депутата Палаты представителей Игоря Марзалюка, пишет правозащитный сайт mspring.online.

Поводом стало открытие перил на спуске в парке в районе улицы 30 лет Победы. Оно произошло в начале мая.


Игорь Марзалюк (слева) во время торжественного открытия перил / СТВ


Хамратов обратил внимание, что во время мероприятия отсутствовали сотрудники милиции, скорой помощи и МЧС. Активист подчёркивает: "В соответствии с законом "О массовых мероприятиях", все эти службы должны были там присутствовать — это обязательное условие". Он попросил милицию провести проверку в отношении Игоря Марзалюка и завести административное дело за нарушение законодательства о массовых мероприятиях.

Участковый инспектор Артём Чиж ответил Хамратову, что допросил Марзалюка. Депутат заявил, что перила были поставлены по просьбе местных жителей. А торжественное открытие конструкции, которое показывали даже по телевидению, он назвал "встречей с избирателями".


Ленинский РОВД Могилёва отказался начинать процесс в отношении Марзалюка — за отсутствием состава правонарушения.

Однако Хамратов считает ответ милиционеров формальным, так как в нём нет конкретных формулировок и отсылок к страницам закона. "Массовые мероприятия не отменяются как таковые, если ты депутат. Я собираюсь обжаловать постановление милиции в суде за необоснованность", — заявляет активист.

 
 
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Могилевский активист Александр Хамратов попросил милицию завести административное дело на депутата Палаты представителей Игоря Марзалюка, пишет правозащитный...
 
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