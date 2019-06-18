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Эрдоган призывает разобраться в причинах смерти Мурси

18.06.2019 21:57 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что не верит в естественные причины кончины бывшего президента Мухаммеда Мурси, передает агентство "Анадолу".

"Мухаммед Мурси скончался в ходе судебного заседания. Безусловно, нужно разобраться в причинах смерти, действительно ли была смерть естественной. Над этим вопросом стоит задуматься", - приводит агентство его слова.

Экс-президент скончался после того, как он выступил перед судом. По данным западных СМИ, Мурси сам попросил о возможности выступить перед судом. Мурси во время выступления настаивал на том, что он до сих пор является президентом Египта и его дело должен рассматривать специальный трибунал.

Мурси был президентом Египта с 2012 по 2013 год, когда он был смещен с этой должности в результате массовых протестов. На следующий день Мурси поместили под стражу.

В 2015 году суд в Египте приговорил Мурси к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Катара, а позже - к смертной казни за планирование побега из тюрьмы. В 2016 году смертный приговор Мурси был отменен. Судебные разбирательства в отношении Мурси проходили до настоящего момента.

 
 
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил, что не верит в естественные причины кончины бывшего президента Мухаммеда Мурси, передает агентство...
 
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