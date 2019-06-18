Купите квартиру с беспроцентной рассрочкой до 10 лет, без средств для первого взноса

Источник материала: Виртуальный Брест

Предложение от группы компаний «Дана Холдингз» действует для двух столичных многофункциональных жилых комплексов:

Единственное условие для предоставления рассрочки – оплата первого взноса от 30% стоимости квартиры, остальная сумма делится равными долями на количество месяцев выбранного срока рассрочки. Без процентов, без переплат – покупатель просто получает право растянуть свои платежи на выгодный для него срок!

И не спешите говорить, что предложение распространяется только на тех, у кого есть деньги на первый взнос! Ведь у «Дана Холдингз» есть решение и для тех, кто не имеет свободных денежных средств даже на первый взнос. Квартиру можно приобрести вообще без денег! Как? Да очень просто! Первый взнос покроет партнерский кредит от Белорусского народного банка! Размер кредита – до 40 тысяч рублей, проценты очень выгодны, а от желающего приобрести квартиру не попросят ни залога, ни поручителей, ни справок о доходах. Причем кредит на первый взнос можно оформить прямо в офисе «Дана Холдингз» у представителя банка.

Уже не впервые «Дана Холдингз» приятно удивляет уникально выгодными условиями покупки жилья. И это не случайно. Как рассказал вице-президент «Дана Холдингз» Вибор Мулич, крупнейший застройщик страны постоянно ищет возможности сделать покупку собственной квартиры доступной для большинства населения:

– Наша компания и сама инвестирует в строительство жилья огромные средства, и привлекает партнеров для реализации надежных и выгодных кредитных программ для населения. Некоторые из наших предложений уникальны даже для развитых европейских стран, а белорусские покупатели уже могут ими воспользоваться.

Вице-президент «Дана Холдингз» Вибор Мулич

Как же выбрать, в каком комплексе приобрести квартиру? Если срок рассрочки не принципиален, то стоит ответить самому себе на вопрос, каким потенциальному покупателю видится его будущее столичное жилье? Что важнее в характеристиках района, где будет располагаться квартира?

Жилой комплекс «Парк Челюскинцев» – это островок прекрасного парка в самом центре города, на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка.





Жилой комплекс «Парк Челюскинцев»

В непосредственной близости от комплекса сразу две станции по первой линии метро – «Парк Челюскинцев» и «Московская». Здесь же несколько остановок различных маршрутов наземного городского транспорта.

Но главное – это комплекс для тех, кто хочет жить в гармонии с природой, растворяясь в тишине парковых аллей. Ведь он расположен буквально у границ самой знаменитой зеленой зоны Минска, парка Челюскинцев и Центрального ботанического сада Национальной академии наук. Вместе – это более 230 гектаров леса, сада, оранжерей и цветников, больше, чем знаменитый Гайд парк Лондона, и в шесть раз больше Люксембургского сада в Париже! Так что пение птиц на рассвете, вливающееся в раскрытое окно с первыми лучами солнца, жителям здесь гарантировано.





Жилой комплекс «Парк Челюскинцев» дарит своим жильцам невероятное ощущение близости к природе

В жилом комплексе будут построены два детских сада, один из них уникальный - встроен прямо в жилое здание на двух этажах.





Мечта заботливых родителей – детский сад как можно ближе к дому

В жилом комплексе также будут построены многочисленные парковочные места, подземный паркинг, детские и спортивные площадки во дворе, аттракционы в парке. Рядом находится детская железная дорога, спортивный комплекс «Олимпийский» с дорожками 50-метрового бассейна, прыжковым и детским бассейном, аквапарк «Фристайл», футбольные поля, теннисные корты…





Главный вокзал Детской железной дороги практически во дворе комплекса





Парк Челюскинцев – целый городок аттракционов, как для детей, так и для взрослых

















СОК "Олимпийский" - каждый сможет найти себе здесь занятие по душе

Строительство жилого комплекса «Парк Челюскинцев» будет завершено уже к концу следующего года, и владельцы квартир смогут въехать в свои апартаменты и заняться их обустройством.

А многофункциональный комплекс «Минск Мир» – это город в городе, это Дубай, Лондон и Ибица в одном пространстве. В этом комплексе будет все, что нужно для жизни современного горожанина – самый большой в стране торговый центр, многочисленные спортивные, развлекательные и культурные объекты, магазины, рестораны, бары и целая сеть заведений сферы услуг.





Многофункциональный комплекс "Минск-Мир" - это "город в городе", в котором будет все необходимое для комфортной жизни

В комплексе «Минск Мир» будут построены школы, детские сады и учреждения здравоохранения. Автомобилисты без проблем найдут место для машины на многочисленных стоянках и паркингах, а любители спорта – беговые и велодорожки, а также аллеи для неспешных прогулок. Ведь в центре всего комплекса будет создан огромный парк, а каждый квартал получит ландшафтное озеленение.





Примеры лобби в доме «Джакарта» со стойкой консьержа





Все квартиры в домах комплекса – свободной планировки, с панорамными окнами и застекленными лоджиями









В обустроенных дворах – зеленые зоны, детские и спортивные площадки, велопарковки





Многочисленные гостевые парковки, 9-ти уровневый паркинг в шаговой доступности

Именно в данном комплексе, в сотрудничестве с Международным финансовым центром Дубая, будет построен Минский международный финансовый центр – точка притяжения внимания инвесторов всего мира и престижные рабочие места для тысяч белорусов. Партнерские соглашения с коллегами из ОАЭ подписаны на правительственном уровне, а еще ранее аналогичные соглашения с Дубайским МФЦ подписала компания «Дана Холдингз» .





Концепция создания Минского МФЦ "Minsk World" привлечет мировых инвесторов и позволит Беларуси взять на себя ведущую роль в экономическом развитии региона в ближайшем будущем и стать самой конкурентной и интересной страной на континенте для привлечения инвестиций

«Минск Мир» в будущем – это 340 гектаров застройки и почти 2 млн кв. метров жилой застройки! Срок реализации всего проекта – до 2027 года.

Но у «зеленого» комплекса «Парк Челюскинцев» и полного драйва комплекса «Минск Мир» есть и общая черта – самые современные архитектурные решения. Дома, которые разрабатываются лучшими архитекторами европейских стран, отвечают всем требованием сегодняшнего дня.

Здесь свободные планировки и панорамное остекление, скоростные бесшумные лифты и дизайнерские лобби, в которые есть место и для стойки консьержа, и для зоны встречи гостей, и для санитарных комнат.





Лобби дома «Марина» жилого комплекса «Минск Мир»





Лобби дома жилого комплекса «Парк Челюскинцев»

В красивых и удобных во всех отношениях домах – уютные квартиры, где каждый владелец сумеет создать именно ту атмосферу, которая, по его представлениям, отвечает требованиям его семьи.

И многие покупатели уже успели воспользоваться соблазнительным предложением «Дана Холдингз»!

Например, Татьяна Лобановская из Витебска высоко оценила возможность приобрести квартиру в рассрочку до 10 лет. И долго не раздумывая, отправилась в отдел продаж, чтобы оформить покупку в комплексе «Минск Мир».





Татьяна Лобановская

– Я приехала покупать квартиру в Минске – двух- или трехкомнатную, сейчас решаем с менеджером. Мой брат ранее уже приобретал однокомнатную квартиру у «Дана Холдингз», он остался очень всем долволен, и я решила жить неподалеку от него, в том же районе, – рассказывает Татьяна.

По словам покупательницы, она достаточно долго и внимательно выбирала жилой комплекс.

– У нас есть определенные требования – чтобы рядом были школа, детский сад, поликлиника, ну и родственники! Поэтому выбрала комплекс «Минск Мир» – перспективный район, в котором будет вся необходимая инфраструктура, а в дальнейшем, возможно, появится даже и место работы. Здесь в квартирах большие лоджии, хорошие свободные планировки – можно моделировать жилое пространство так, как хочешь. Все сделано для покупателя! Брат живет в доме «Диадема», а я планирую приобрести квартиру в квартале «Мировых танцев», дом «Чарльстон». Он еще в стадии строительства, но обещают уже в апреле 2020 года сдать, – улыбнулась девушка.

Татьяна призналась, что немаловажную роль в ее выборе сыграло акционное предложение от застройщика.

– «Дана Холдингз» нас заинтересовала прежде всего тем, что здесь сроки выполняются, темпы строительства очень высокие, цена метра приемлема для среднего жителя Беларуси. А также, конечно, возможностью купить жилье в рассрочку до 10 лет с досрочным, по желанию, погашением. Это очень удобно и выгодно – можно погасить рассрочку на любом этапе. Первый взнос составляет всего 30% – эта сумма для многих доступна. А если не хватает, можно воспользоваться кредитом на первый взнос по партнерской программе. И планировки квартир разные – каждый может под свой кошелек спланировать приобретение себе жилья, – убеждена Татьяна Лобановская.

Покупка квартир в комплексах «Парк Челюскинцев» и «Минск Мир» – это прекрасное вложение в комфорт и удобство городской жизни сегодня и отличная инвестиция в день завтрашний, в недвижимость, стоимость которой постоянно растет и которая будет цениться и детьми, и внуками. Именно поэтому продажа квартир в рассрочку в этих жилых пространствах вызвала такой интерес.

Например, Ксения Ковалева из Гомеля благодаря маме стала владелицей квартиры в комплексе «Маяк Минска». И отлично понимает, что эта покупка стала не столько решением ее сегодняшних проблем, но и хорошим заделом на будущее.





Ксения Ковалева

– Когда я поступала в Белорусский госуниверситет, родители решили, что снимать квартиру – достаточно дорого и неудобно, потому что найти подходящее жилье в Минске не просто. Поэтому наш выбор остановился на «Дана Холдингз». И мы очень довольны принятым решением. Наверное, это самое замечательное, что случилось со мной за последнее время! – улыбнулась Ксения.

Девушка изучает международное право на втором курсе факультета международных отношений, и много времени уделяет учебе. Близость ее квартиры к Национальной библиотеке, где всегда можно поработать с необходимой литературой, стало одним из весомых «плюсов» для покупки, но не единственным.

– «Дана Холдингз» – это современно, модно, красиво. Это то, к чему хочется стремиться. Район мне очень нравится, метро в шаговой доступности и огромный торговый центр. Здесь жить удобно, интересно и просто приятно. В конце концов, это недвижимость, которая будет только прибавлять в цене. И этот подарок, который сделали мне родители, в будущем я смогу оставить своим детям, – рассуждает девушка.

Все подробности по условиям покупки квартир в комплексах «Парк Челюскинцев» и «Минск Мир» можно узнать на сайте bir.by , в отделе продаж на улице Мстиславца, 9 (Dana Center, 1 этаж) и по телефону +375 17 39 39 465 и по короткому номеру 7675.