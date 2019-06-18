Сознательный брестчанин помог задержать пьяного водителя

Источник материала: Виртуальный Брест

Около полуночи в дежурную часть ГАИ поступило сообщение от брестчанина о том, что в районе улицы Влодавской движется автомобиль марки «БМВ» водитель которого, предположительно, находится в состоянии опьянения. Также мужчина сообщил, что следует по пятам за подозрительным автомобилем.





Экипаж ГАИ незамедлительно выбыл по данному сообщению.

На перекрестке улиц Сябровская-Рябиновая указанный автомобиль был заблокирован и остановлен. В ходе разбирательства установлено, что 30-летний местный житель управлял «БМВ» в состоянии опьянения - концентрация паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,24 промилле. В отношении правонарушителя составлен административный материал (ч. 1 ст. 18.16 КоАП Республики Беларусь).

Как пояснил 50-летний брестчанин, заметил он нетрезвого водителя еще в районе Варшавского шоссе. Автомобиль вилял по проезжей части дороги, а затем резко начал ускоряться. Сознательный водитель позвонил в дежурную часть ГАИ и сообщил о возможно «нетрезвом» водителе.

Данный гражданин – пример для подражания! Он не остался равнодушным, не проехал мимо, сделал все для того, чтобы остановить пьяного водителя – потенциального преступника.

Если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель или по проезжей части идет пьяный пешеход, то незамедлительно сообщайте по телефону «102». Возможно, Ваш звонок поможет сохранить чью-то жизнь.