|
Сознательный брестчанин помог задержать пьяного водителя
19.06.2019 07:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Около полуночи в дежурную часть
Экипаж ГАИ незамедлительно выбыл по данному сообщению.
На перекрестке улиц Сябровская-Рябиновая указанный автомобиль был заблокирован и остановлен. В ходе разбирательства установлено, что 30-летний местный житель управлял «БМВ» в состоянии опьянения - концентрация паров абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,24 промилле. В отношении правонарушителя составлен административный материал (ч. 1 ст. 18.16 КоАП Республики Беларусь).
Как пояснил 50-летний брестчанин, заметил он нетрезвого водителя еще в районе Варшавского шоссе. Автомобиль вилял по проезжей части дороги, а затем резко начал ускоряться. Сознательный водитель позвонил в дежурную часть ГАИ и сообщил о возможно «нетрезвом» водителе.
Данный гражданин – пример для подражания! Он не остался равнодушным, не проехал мимо, сделал все для того, чтобы остановить пьяного водителя – потенциального преступника.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около полуночи в дежурную часть ГАИ поступило сообщение от брестчанина о том, что в районе улицы Влодавской движется автомобиль марки «БМВ» водитель которого,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)