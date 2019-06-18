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Ветеранам Великой Отечественной войны были вручены юбилейные медали «75»

19.06.2019 07:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Согласно указу Президента Беларуси № 134 медаль "75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков" будет вручена всем ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим узникам фашистских лагерей и других мест принудительного удержания, созданных фашистами в годы Второй мировой войны.

Ветеранам Великой Отечественной войны были вручены юбилейные медали «75»

Сегодня глава администрации Ленинского района г. Бреста, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентин Милошевский и заместитель военного комиссара г. Бреста и Брестского района подполковник Виктор Карпович вручили юбилейные медали ветеранам войны Молибошко Екатерине Михайловне и Романенкову Владимиру Мироновичу. Памятные сувениры и цветы ветеранам вручили Олег Нестерук и Александр Деменков, депутаты Брестского городского Совета депутатов и председатель районного Совета ветеранов Валентина Карпук.

Ветеранам Великой Отечественной войны были вручены юбилейные медали «75»

Екатерина Михайловна прошла войну в составе действующей армии, участвовала в боевых действиях в партизанских соединениях Минской области. После окончания войны почти 40 лет проработала учителем математики. В этом году ей исполнился 101 год!

Владимир Миронович – артиллерист, участвовал в боях на 3-м Белорусском и 1-ом Украинском фронтах, освобождал Польшу, брал штурмом Берлин. После окончания войны служил в Бресте, на Дальнем Востоке. Ветеран награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени, многочисленными медалями.

Два разных человека с разными судьбами, но мы, сегодняшнее поколение, сходимся в одном: мы благодарны нашим ветеранам за их подвиг в годы войны и желаем долгих лет жизни в окружении любящих родных и близких людей!

 
Теги: Брест
 
 
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