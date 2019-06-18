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В Бресте началась спартакиада студенческой молодежи Союзного государства

19.06.2019 07:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Торжественное открытие спартакиады студенческой молодежи Союзного государства, посвященной 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, прошло сегодня в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". Здесь были зачитаны приветственные адреса к участникам соревнований государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты, министра спорта и туризма Республики Беларусь Сергея Ковальчука, министра спорта Российской Федерации Павла Колобкова. Начальник управления спорта и туризма Брестского облисполкома Николай Глушеня пожелал студентам продемонстрировать все свое спортивное мастерство, добиться наилучших результатов и пригласил их в Брестскую крепость в ночь с 21 на 22 июня на митинг-реквием, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.

В Бресте началась спартакиада студенческой молодежи Союзного государства

Свои первые кровавые шаги она сделала в цитадели над Бугом. Более 30 дней гарнизон крепости стоял на защите рубежей Родины, оставшись непобежденным в веках. Участники спартакиады почтили минутой молчания память погибших защитников Отечества, возложили венки к Вечному огню.

В Бресте началась спартакиада студенческой молодежи Союзного государства

Соревнования продлятся до 23 июня. Участие в них принимают студенты белорусских университетов из Минска, Гомеля, Гродно, Могилева. Много спортсменов, обучающихся в вузах, приехало из России. Они представляют Барнаул, Белгород, Казань, Краснодар, Ульяновск, Пензу, Тюмень, Челябинск и другие города. В общей сложности на первенство заявлено около 230 человек. Они померятся силами в мини-футболе, баскетболе и плавании. Спартакиада пройдет во Дворце водных видов спорта города над Бугом, областном центре олимпийского резерва по футболу, дворце спорта "Виктория".

В Бресте началась спартакиада студенческой молодежи Союзного государства

В Бресте началась спартакиада студенческой молодежи Союзного государства

В Бресте началась спартакиада студенческой молодежи Союзного государства

Для студентов организаторы соревнований подготовили обзорную экскурсию по Бресту, увлекательную поездку в Национальный парк "Беловежская пуща", предложили поучаствовать в вечере дружбы.

В Бресте началась спартакиада студенческой молодежи Союзного государства

В Брест приехали сильнейшие спортсмены более чем 20 университетов Беларуси и России. Многие из них выступают в составе национальных сборных. Уже один этот факт свидетельствует о высоком уровне спортивной подготовки участников спартакиады.

В Бресте началась спартакиада студенческой молодежи Союзного государства

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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