В Минске задержан председатель Солигорского райисполкома - по подозрению в преступлении на предыдущей должности

Источник материала: Слуцк Город





Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении председателя Солигорского райисполкома 40-летнего Олега Поскробко.

Вчера, 17 июня, он был задержан сотрудниками милиции по подозрению в совершении коррупционного преступления, сообщается в официальном Телеграм-канале СК РБ.

Действия задержанного квалифицированы по ч.3 ст.426 (превышение служебных полномочий) Уголовного кодекса. Событие преступления имело место в период работы подозреваемого в предыдущей должности. Проводится расследование.

Предыдущее место работы Поскробко - заместитель министра ЖКХ.

По информации «Нашей Нивы», главу Солигорского района задержали прямо в здании Минского областного исполнительного комитета, куда тут «поехал в командировку».

Два года назад бывший мэр Солигорска Александр Римашевский был задержан за взятку. Свою вину он категорически отрицал, и, хотя суд приговорил его к 8 годам лишения свободы, Римашевский спустя пол года «отсидки» отправился работать в одно из хозяйств Брестской области.

Олег Поскробко родился в 1979 году в Пружанах, имеет два высших образования – в 2002-м он окончил БГТУ, в 2012-м – Академию управления. Он работал в организациях жилищно-коммунальной сферы Минска, в администрации Фрунзенского района столицы, с 2012 года по 2015-й руководил администрацией Центрального района. С 2015-го Поскробко трудился первым заместителем министра ЖКХ, а в августе 2017 года был назначен председателем Солигорского РИК.

Согласовывая в 2017-м назначение Поскробко, президент республики Александр Лукашенко напомнил ему, что произошло с предыдущим председателем Солигорского РИК Александром Римашевским, получившим 8 лет колонии усиленного режима, и поручил ему поднимать имидж власти в районе.



Slutsk-Gorod.by

Фото Солигорского райисполкома