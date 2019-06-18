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В Минске задержан председатель Солигорского райисполкома - по подозрению в преступлении на предыдущей должности
19.06.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении председателя Солигорского райисполкома 40-летнего Олега Поскробко.
Вчера, 17 июня, он был задержан сотрудниками милиции по подозрению в совершении коррупционного преступления,
Предыдущее место работы Поскробко - заместитель министра ЖКХ.
По
Два года назад бывший мэр Солигорска Александр Римашевский был задержан за взятку. Свою вину он категорически отрицал, и, хотя суд приговорил его к 8 годам лишения свободы, Римашевский спустя пол года «отсидки»
Согласовывая в 2017-м назначение Поскробко, президент республики Александр Лукашенко напомнил ему, что произошло с предыдущим председателем Солигорского РИК Александром Римашевским, получившим 8 лет колонии усиленного режима, и поручил ему поднимать имидж власти в районе.
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В Минске задержан председатель Солигорского райисполкома - по подозрению в преступлении на предыдущей должности
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении председателя Солигорского райисполкома 40-летнего Олега Поскробко.
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