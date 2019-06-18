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В Минске задержан председатель Солигорского райисполкома - по подозрению в преступлении на предыдущей должности

19.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Минске задержан председатель Солигорского райисполкома - по подозрению в преступлении на предыдущей должности

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении председателя Солигорского райисполкома 40-летнего Олега Поскробко.

Вчера, 17 июня, он был задержан сотрудниками милиции по подозрению в совершении коррупционного преступления, сообщается в официальном Телеграм-канале СК РБ.

Действия задержанного квалифицированы по ч.3 ст.426 (превышение служебных полномочий) Уголовного кодекса. Событие преступления имело место в период работы подозреваемого в предыдущей должности. Проводится расследование.

Предыдущее место работы Поскробко - заместитель министра ЖКХ.

По информации «Нашей Нивы», главу Солигорского района задержали прямо в здании Минского областного исполнительного комитета, куда тут «поехал в командировку».

Два года назад бывший мэр Солигорска Александр Римашевский был задержан за взятку. Свою вину он категорически отрицал, и, хотя суд приговорил его к 8 годам лишения свободы, Римашевский спустя пол года «отсидки» отправился работать в одно из хозяйств Брестской области.

  • Олег Поскробко родился в 1979 году в Пружанах, имеет два высших образования – в 2002-м он окончил БГТУ, в 2012-м – Академию управления. Он работал в организациях жилищно-коммунальной сферы Минска, в администрации Фрунзенского района столицы, с 2012 года по 2015-й руководил администрацией Центрального района. С 2015-го Поскробко трудился первым заместителем министра ЖКХ, а в августе 2017 года был назначен председателем Солигорского РИК.

Согласовывая в 2017-м назначение Поскробко, президент республики Александр Лукашенко напомнил ему, что произошло с предыдущим председателем Солигорского РИК Александром Римашевским, получившим 8 лет колонии усиленного режима, и поручил ему поднимать имидж власти в районе.


Slutsk-Gorod.by
Фото Солигорского райисполкома

 
Теги: Минск
 
 
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Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении председателя Солигорского райисполкома 40-летнего Олега Поскробко.
 
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