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Экс-футболисты сборной России поедут по этапу

19.06.2019 07:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кокорина и Мамаева отправят в ближайшую к Москве колонию



Начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз сообщил, что полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, нападающий  "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл, а также Александр Протасовицкий будут этапированы поездом в колонию одного из ближайших к Москве регионов.

Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва"

"Мы ждем получения официального документа из Мосгорсуда о вступлении приговора в законную силу, после получения постановления они будут отправлены в один из регионов, в основном это колонии Центрального федерального округа, близлежащие области. Свободные колонии, наличие спальных мест меняется не ежемесячно, а еженедельно, и ФСИН это отслеживает, и как только мы получим документы из Мосгорсуда, мы определим колонию", – сказал Мороз.

"Они будут этапированы, как и все остальные осужденные в России, обычно это железнодорожным транспортом. Собирается этап по данному направлению, количество мест в вагоне известно, и по количеству мест собираются осужденные и железнодорожным транспортом они отправляются", – уточнил Мороз. 


Отметим, Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы Александра Кокорина и Павла Мамаева, вынес новый, но оставил старые сроки. Братьям Кокориным сохранили год и шесть месяцев колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкому (общий друг) – год и пять месяцев.


 
Теги: Новости
 
 
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Кокорина и Мамаева отправят в ближайшую к Москве колонию
 
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