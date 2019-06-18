Экс-футболисты сборной России поедут по этапу









Начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз сообщил, что полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин и его брат Кирилл, а также Александр Протасовицкий будут этапированы поездом в колонию одного из ближайших к Москве регионов.





Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва"





"Мы ждем получения официального документа из Мосгорсуда о вступлении приговора в законную силу, после получения постановления они будут отправлены в один из регионов, в основном это колонии Центрального федерального округа, близлежащие области. Свободные колонии, наличие спальных мест меняется не ежемесячно, а еженедельно, и ФСИН это отслеживает, и как только мы получим документы из Мосгорсуда, мы определим колонию", – сказал Мороз.





"Они будут этапированы, как и все остальные осужденные в России, обычно это железнодорожным транспортом. Собирается этап по данному направлению, количество мест в вагоне известно, и по количеству мест собираются осужденные и железнодорожным транспортом они отправляются", – уточнил Мороз.









Отметим, Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы Александра Кокорина и Павла Мамаева, вынес новый, но оставил старые сроки. Братьям Кокориным сохранили год и шесть месяцев колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкому (общий друг) – год и пять месяцев.



