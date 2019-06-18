Найдено тело индийского иллюзиониста, который пытался повторить трюк Гудини









Его тело обнаружили спустя сутки. Об этом сообщает ВВС News.





Труп Чанчалы вынесло на берег реки Хугли (один из притоков Ганга) в километре от места, где началась демонстрация фокуса. Тело уже опознали.





Напомним, накануне Лахири заковали в цепи и опустили в реку. Он собирался самостоятельно освободиться от пут и вернуться на поверхность (так и сделал Гудини). Все это происходило на глазах многочисленных зрителей. Фокусник нырнул, но так и не вынырнул. Полицейские и водолазы безуспешно обыскивали реку, пока не стемнело.