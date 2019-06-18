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Найдено тело индийского иллюзиониста, который пытался повторить трюк Гудини

19.06.2019 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Обнаружен труп индийского иллюзиониста Чанчала Лахири, который бесследно исчез, пытаясь повторить подводный трюк Гарри Гудини.



Его тело обнаружили спустя сутки. Об этом сообщает ВВС News.

Труп Чанчалы вынесло на берег реки Хугли (один из притоков Ганга) в километре от места, где началась демонстрация фокуса. Тело уже опознали.

Напомним, накануне Лахири заковали в цепи и опустили в реку. Он собирался самостоятельно освободиться от пут и вернуться на поверхность (так и сделал Гудини). Все это происходило на глазах многочисленных зрителей. Фокусник нырнул, но так и не вынырнул.  Полицейские и водолазы безуспешно обыскивали реку, пока не стемнело.

 
 
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Обнаружен труп индийского иллюзиониста Чанчала Лахири, который бесследно исчез, пытаясь повторить подводный трюк Гарри Гудини.
 
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