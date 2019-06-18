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В Польше пьяный мужчина угнал советский танк и катался по центру города

19.06.2019 06:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Полиция задержала пьяного водителя, который вечером разъезжал на старом советском танке по центру города в Польше.


В городе Паенчно Лодзинского воеводства полиция арестовала мужчину, который ездил по улицам на угнанном советском танке Т-55. Об этом в понедельник, 17 июня сообщило Newsweek.

Полицейские вечером получили сообщение, что старый советский танк разъезжает по главной улице города.

Неназванный 49-летний водитель, который похитил танк, отвечал только за то, чтобы ставить и снимать танк с прицепа. Но тягач сломался, и пока его ремонтировали, водитель, будучи нетрезвым, решил сам сесть в танк и покататься.

Когда свидетели вызвали полицию, мужчина припарковал 40-тонную машину, которая не была застрахована, на главной улице города. Вместе с пьяным водителем был еще один человек, который, вероятно, просто катался вместе с ним.


Пока не известно, нанес ли похититель танку какой-то серьезный ущерб улице. Полиция задержала хулигана. Когда он протрезвел, его допросили. Злоумышленнику грозит до восьми лет заключения за "прямую угрозу катастрофы на земле, на воде или в воздухе".

Сообщается, что даже если ущерб не будет обнаружен, мужчину все равно могут осудить на два года за вождение в нетрезвом состоянии.

Т-55 простоял на улице до пяти утра, после чего его тягач его оттранспортировал.



 
 
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Полиция задержала пьяного водителя, который вечером разъезжал на старом советском танке по центру города в Польше.
 
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