Китаец, который сможет? Тестируем кроссовер российской сборки Haval F7 и удивляемся

Источник материала: Tut.by

В России открылся завод Haval , а с конвейера начала сходить первая модель — среднеразмерный кроссовер F7. Давайте сразу — это не «убийца» Atlas. «Убийцей» станет тот, кто выйдет с такой же кредитной программой. То есть пока никто. А Haval F7 — самостоятельная модель, интересная сама по себе, без ненужных пока параллелей. Более того, сам производитель в качестве конкурентов рассматривает скорее японские и корейские марки. Вот и выясним, насколько обоснованы такие притязания Haval F7.

За дизайн — "отлично"!





Понятное дело, что объективно оценить дизайн — дело неблагодарное. Но мы все же попробуем. Как минимум понятно, что дизайн в этом автомобиле — вещь не вторичная. Стиль, пропорции, узнаваемость — все это есть, и сделано неплохо. Если смотреть на автомобиль в профиль, то задняя часть кажется немного грузноватой. С другой стороны, для любителей динамичных черт предназначена версия купе (скоро тоже станет на конвейер). Как бы там ни было, автомобиль получился целостным, без яркого налета «азиатщины».



Дизайнеры интерьера свой хлеб ели явно не зря: стильно, лаконично и ничуть не уступает японско-корейским аналогам

Аналогично можно оценить и дизайн интерьера. Над ним работали долго, вдумчиво, стремясь объединить форму и содержание. Это удалось. Лаконичные и при этом смелые линии, индивидуальный стиль — интерьер не похож ни на какой другой. Разве что попеняем на обилие черного пластика, который разбавлен серебристыми вставками. Этого мало. Хотелось бы еще каких-то ярких акцентных пятен.





К эргономике парочку замечаний нашлось, и относятся они в первую очередь к удобству посадки водителя. Подушка переднего кресла коротковата, явно не рассчитана на высокий рост. И было бы неплохо иметь возможность отрегулировать отдельно высоту передней и задней частей подушки, но… поднять и опустить ее можно только целиком. Еще один нюанс — чуть-чуть не хватило регулировки руля по вылету. Еще бы буквально 3 см — и был бы порядок. А так приходится придвигаться к педалям ближе, чем хотелось бы.

Во всем остальном претензий нет: обзорность хорошая, кнопки-клавиши — на нужных местах. Материалы отделки не роскошные, но и экономить никто не собирался — пластик мягкий, приятный на ощупь и не имеет «химического» запаха, даже когда машина стоит на палящем солнце. Хотя вместо экокожи на креслах мы бы предпочли хорошую ткань.

Просто простор





По запасу пространства сзади Haval F7 даст фору многим своим конкурентам. И начинается все с задних дверей, которые распахиваются на угол почти 90 градусов. То есть процесс посадки-высадки проблем не вызывает. Ну а дальше — спасибо конструкторам за то, как они распорядились колесной базой 2725 мм: для пассажиров настоящее раздолье. При росте 186 см и посадке «сам за собой» вообще нет проблем: колени не достают до спинки переднего кресла добрых 15 см. Сами передние «сидушки» установлены высоко, что позволяет свободно засунуть под них стопы ног. Центрального тоннеля нет, поэтому третий пассажир не будет лишним. Без него можно воспользоваться центральным подлокотником.

Кроме того, для задних пассажиров предусмотрены регулировка спинки по углу наклона, отдельные дефлекторы системы вентиляции и подогрев сидений.





В некоторых каталогах и даже на официальном сайте компании заявленный объем багажника составляет аж 723 литра! Возможно, это данные с загрузкой «под потолок» плюс подполье. Если же исходить из европейских стандартов с замерами до уровня задней полки, то выходит в районе 500 литров. Нормально, хотя бывают багажники и побольше в этом классе.

Под полом хранится докатка и есть еще место для всяких мелочей вроде аптечки, огнетушителя и инструментов. Спинки заднего дивана складываются, в этом случае объем составляет чуть больше 1400 литров. Крышка багажника имеет очень тугие газовые упоры и поднимается невысоко. С ростом больше 180 см уже упираешься в нее головой.

Не драйв, но кайф





Больше всего мы опасались, что почувствуем явный диссонанс между внешностью и ездовыми повадками. Давайте начистоту: рисовать и воплощать автомобили в «металле» китайцы уже более-менее научились. Но зачастую за бортом их умения оставались настройки ходовой части, двигателя, трансмиссии — всего того, чему очень много внимания уделяют европейские гранды. Ведь впечатление от автомобиля складывается в том числе из этих микроощущений — как машина едет, как отзывается на действия водителя.

Haval F7 не заставил восхищенно цокать языком или пищать от восторга в поворотах. Нет. Но порадовал хорошим балансом настроек. То есть заметно, что этим занимались не по остаточному принципу. Здесь явно чувствуется целенаправленная работа, хотя кое-какие шероховатости остались.

На ровной дороге шасси отличное — плотное, сбитое, не валкое. Разве что явно перекачанные 19-дюймовые шины со звонким «боууум» пересчитывают швы и стыки асфальта, а рулевому управлению не хватает четко выраженного «ноля» и реактивного усилия в поворотах.





В пределе, при превышении скорости в повороте, Haval F7 мягко скользит «наружу» всеми четырьмя колесами. На сброс газа отвечает «нырком» внутрь с переходом в легкий занос задней оси. Он не «плужит» наружу, не пугает резкими срывами в занос, как это бывает у «китайцев». Сбалансированный и понятный автомобиль. Интересно, что даже если спровоцировать занос порезче, то система стабилизации продолжает «спать». Вмешается она только при критичном угле заноса и попытке его скорректировать. В общем, получается еще и немного пошалить.





Под капотом у Haval F7 может быть установлен один из двух моторов — 1,5-литровый на 150 л. с. или 2-литровый мощностью 190 л. с. Оба двигателя бензиновые, с турбонаддувом и непосредственным впрыском. Нам как раз досталась на тест 150-сильная версия — скорее всего, именно она будет самой востребованной. Коробка передач — безальтернативная роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями. Привод может быть как передним, так и полным для любого из моторов. У нас на тесте побывала полноприводная машина.

Взаимные настройки коробки передач и двигателя еще требуют доработки, на наш взгляд. В большинстве режимов движения все в порядке — адекватные и мягкие переключения. Но как-то уж слишком неспешно работает «робот» с двумя сцеплениями. Периодически, в режиме «разгон-торможение-разгон» начинает «спотыкаться» при выборе передачи, задумывается. Спорт-режим немного оживляет дуэт коробки и мотора.

Динамики со 150-сильным двигателем хватает ровно на то, чтобы уверенно держаться в городском потоке и выходить на не слишком напряженные обгоны. На высоких оборотах не понравился навязчивый характерный рокот мотора с непосредственным впрыском. Иной раз можно подумать, что под капотом дизель.

Зато как только выходишь на «крейсерские» режимы в городе или на трассе — все шумы приходят в нужный баланс. Мотора не слышно, шины шуршат умеренно, ветер тоже не гуляет по элементам кузова.

И по бездорожью может





С клиренсом 190 мм Haval F7 не выбивается из стройного ряда других паркетников. Здесь есть автоматически подключаемый при помощи многодисковой муфты полный привод. Клавиш блокировки муфты нет, но есть выбор между четырьмя режимами работы электроники — снег, спорт, эко и нормальный. Перед тем как съезжать на раскисшую грунтовку, мы включили режим «снег». Для чего? Для смягчения реакций на нажатие педали газа и минимизации пробуксовок. И Haval F7 поехал! Цепляя пластиковой защитой за гравий, но поехал. И даже с легкостью взял диагональное вывешивание. Когда два колеса потеряли контакт с землей, это не стало для «паркетника» сюрпризом. «Похрустев» тормозами, которые имитируют блокировки дифференциалов, Haval F7 уверенно тронулся с места и поехал. Этого достаточно, чтобы справиться с легким бездорожьем, а на тяжелое соваться нечего.

В топе — 59 200 рублей





Почти 30 тысяч долларов за «китайца»? — воскликнет читатель и… будет прав. Цифры кажутся нереальными, но посмотрите, сколько стоят китайские флагманские смартфоны. Примерно то же самое сейчас происходит с китайскими автомобилями. Про остаточную стоимость не надо — в экономике завода и ценообразовании модели эта эфемерная составляющая не учитывается.

Ладно, начнем с базы — это комплектация Comfort с передним приводом. Чем она богата? Здесь будет система выбора режимов движения ("спорт", "эко", "нормал", "снег"), однозонный климат-контроль, подогрев передних сидений, электронный ручник, рулевое колесо с кнопками управления и подогревом, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя кнопкой, полный электропакет, подогрев зеркал, задний подлокотник, датчики света и дождя, мультимедийная система с 9-дюймовым сенсорным экраном, четыре подушки безопасности, задние датчики парковки, полный набор электронных ассистентов, круиз-контроль, 17-дюймовые литые диски. Неплохо, как нам кажется. Стоимость базовой версии — 47 200 рублей. Если отказаться от подогрева руля и передних сидений — выйдет еще дешевле: 46 600 рублей.

Комплектация Elite — это средний уровень. По сравнению с базовой версией в нее входят панорамная крыша с люком, подогрев задних сидений, водительское кресло с электроприводами, камера заднего вида. Все с тем же передним приводом и 1,5-литровым мотором такая комплектация обойдется в 49 500 рублей.

Топовая версия Premium дополнительно оснащается светодиодными фарами, боковыми зеркалами с функцией складывания, надувными шторками безопасности, передними датчиками парковки, системой камер кругового обзора. Стоит она минимум 53 400 рублей. Но можно отказаться от светодиодных фар, тогда выйдет 51 800 рублей.

Доплата за двухлитровый двигатель составит чуть более 3 тысяч рублей, за полный привод — около 2500 рублей. Надо заметить, что некоторые опции доступны только для двухлитровой версии. Это адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед, система автоматического экстренного торможения. В итоге топовая версия со всеми опциями, полным приводом и двухлитровым мотором обойдется в 59 200 рублей.

Нам запомнилось



Режим полного привода включается отдельной клавишей



Накладки на дверях закрывают пороги от грязи — штаны не выпачкаешь



Материалы отделки добротные, дизайн привлекательный — молодцы



Под полом багажника спрятана «докатка», и есть еще место для мелочей



На стенках багажника есть удобные крючки для пакетов из магазина



Многофункциональный бокс-подлокотник, к сожалению, неохлаждаемый



Мультифункциональное рулевое колесо доступно уже с базовых версий



К алгоритму работы селектора трансмиссии нужно привыкать. Режим Parking включается кнопкой у «подножья» джойстика



Прострочка — это лишь имитация. Кожи на передней панели нет



И все же сэкономили — автоматический режим имеется только у стеклоподъемника водителя

Краткие технические характеристики

Автомобиль, побывавший на тесте AUTO.TUT.BY Haval F7 1.5 AWD Рабочий объем, см3 1499 Максимальная мощность, л. с. 150 Максимальный крутящий момент, Нм 280 Максимальная скорость, км/ч н.д. Разгон с 0 до 100 км/ч, с н.д. Расход топлива, л/100 км (средний) 8,4 Длина, мм 4620 Ширина, мм 1846 Высота, мм 1690 Колесная база, мм 2725 Клиренс, мм 190