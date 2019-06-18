Если карточка перестала работать в самый неподходящий момент: как быстро перевыпустить «пластик»

Способы перевыпуска карты Стоимость и срок изготовления

Через чат (но забирать потом в банке). Нужно указать ФИО владельца карты и номер телефона, затем пришлют смс-код для идентификации. Также можно обратиться в отделение банка. Можно перевыпустить карту еще в течение 3 месяцев после окончания срока действия. Перевыпуск в связи с истечением срока действия карт — бесплатный. Но по некоторым бонусным может взиматься комиссия. Стоимость перевыпуска до окончания срока, например, карты Visa Classic/MasterCard Standard — 15 BYN/35 BYN (для счета в USD) и 40 BYN (для счета в EUR) Перевыпуск осуществляется обычно в течение 5−7 рабочих дней, но может занять и до 15 дней.

Беларусбанк Выбрать карту

Через М-банкинг или при обращении в отделение банка с паспортом. По истечению срока действия карты продлить срок можно только при личном обращении в банк с паспортом. Перевыпуск бесплатный. Стоимость будет зависеть от типа карты и способа ее оформления. Например, при оформлении Visa Classic сроком на 2 года в учреждении банка — 27 BYN., через М-банкинг — 20 BYN; сроком на 3 года в учреждении банка — 35 BYN, через М-банкинг — 30 BYN. Обычно карта изготавливается в течение 7−10 рабочих дней.

Идея Банк Выбрать карту

Через интернет- банкинг или при обращении в отделение банка с паспортом. Желательно обращаться за 2 недели до окончания срока действия. Перевыпуск, например, карты Visa Classic PayWave или Visa Electron «Дрожжи» — 10 BYN. К своему счету можно выпустить любую другую карту, тогда оплата будет, как при оформлении новой карты. Перевыпуск осуществляется в течение 7 рабочих дней.

Технобанк Выбрать карту

Через интернет- банкинг, на сайте, по телефону в контакт-центре или при обращении в отделение банка с паспортом. По истечению срока действия карта станет неактивна и не будет отображаться в интернет-банке. Если срок действия карты истек, для уточнения, закрыли счет или нет, лучше позвонить в управление банковских Перевыпуск бесплатный, оплачиваешь только саму карту по тарифам банка. Срок изготовления от 3 до 7 рабочих дней.

Белинвестбанк Выбрать карту

Через интернет- банкинг или при обращении в отделение банка с паспортом. После истечения срока действия карты ее можно перевыпустить только в банке. Перевыпуск карты Visa Classic — 20 BYN на 3 года через личный кабинет и 25 BYN на 3 года при заказе через отделении банка. Стандартные сроки изготовления карты 7−10 рабочих дней.

БСБ Банк Выбрать карту

Через моб. приложение, с помощью онлайн-заявки на сайте, в чате или при обращении в отделение банка. Перевыпуск карты Visa Classic, Mastercard Standart — 10 рублей. Карта изготавливается 2−3 банковских дня.

Банк БелВЭБ

Через интернет-банк или при обращении в отделение банка с паспортом. Желательно перевыпустить карту до окончания срока, но в отделение по месту ведения счета можно прийти и после истечения срока действия карты, ориентировочно в течение месяца. Через интернет-банк можно заменить «пластик» только на карту «Дива», в других случаях нужно обращаться в банк. Перевыпуск бесплатный, сразу вносится оплата за первый год обслуживания. Например, для карт Visa Classic/MasterCard Standard — 20 BYN, MasterCard World «Дива» — 10 BYN, через интернет-банк — 7 BYN. Перевыпуск в Минске осуществляется обычно в течение 6 рабочих дней. Карту могут доставить по почте, но это займёт больше времени.

Банк Москва-Минск

Через интернет- банкинг в разделе «Карточки» или же обратиться лично в отделение банка. Перевыпуск бесплатный. Оплата взимается только за обслуживание карты — ежемесячная или ежегодная, зависит от типа карты. Изготавливаются карты в Минске в течение 5 рабочих дней, в других городах — 10 календарных дней.

Банк Решение

Через мобильное приложение (если срок действия карты еще не истёк) или при обращении в отделение банка с паспортом. Забирать карту нужно в отделении банка. Перевыпуск с предоставлением карты Visa Gold — 25 BYN, MasterCard «Велокарта» — 20 BYN. Изготовление карты занимает 3−5 рабочих дней. Возможен срочный выпуск за дополнительную плату. Перевыпуск карты за 3 часа (по Минску) — 50 BYN, в течение одного банковского дня — 20 BYN.

Белагропромбанк

Через интернет-банк или при обращении в отделение банка с паспортом. Перевыпуск карты (Visa Classic /MasterCard Standard/MasterCard Standard Сберегательная) — 5 BYN, сервисное обслуживание за каждые последующие 3 года — 21 BYN. Карточка оформляется в течении 10 рабочих дней, срочное оформление, в течении 2 рабочих дней, за дополнительную плату 15 BYN.

Белгазпромбанк

При обращении в отделение банка с паспортом. Новая карта предоставляется сразу же (не именная) или через интернет-банк/мобильное приложение в разделе заявки. Карта оформляется именная. Перевыпуск Visa Classic/MasterCard Standart бесплатный. Срок изготовления именной карты до 7 рабочих дней. Возможна доставка карты — можно выбрать отделение банка или почту.

Банк ВТБ (Беларусь)

При обращении в отделение банка с паспортом. По истечению срока действия карты, другая будет выпущена к новому карт-счету.Выпуск карт бесплатный, за сервисное обслуживание взимается ежемесячная плата, в зависимости от типа карты. Срок изготовления именной карты от 3-х рабочих дней. Неименная выдается сразу.

МТБанк

Через интернет- банкинг, в чате (если карта на пластике MasterCard) или при обращении в отделение банка с паспортом. Перевыпуск бесплатный. Срок изготовления карты — до 14 календарных дней.

Паритетбанк

При обращении в отделение банка с паспортом. Можно писать заявление на переоформление карты за 15 дней до окончания срока действия карты. Перевыпуск, например, карты Visa Classic — 20 BYN за 3 года. Карта изготавливается от 3 дней до 10 дней

Приорбанк

Через интернет- банкинг/моб.приложение или при обращении в отделение банка с паспортом. При перевыпуске карта автоматически блокируется, поэтому лучше заранее снять деньги. В интернет-банке можно заказать перевыпуск не позднее 2 месяцев после окончания срока действия. В отделении — пока не закроется счёт. Перевыпуск, например, карты Visa Classic без пакета услуг будет 50% от стоимости карты- 30 BYN. В Минске обычно карта изготавливается в течение 3−5 банковских дней. При оформлении в отделении по адресу ул. Кропоткина, 91 срок составит до 1−2 дней. В других городах срок перевыпуска — 3−7 банковских дней.

РРБ-Банк

Через интернет- банкинг или при обращении в отделение банка с паспортом. Перевыпуск карты Visa Classic — 7,50 BYN (персонализация карты). Стоимость ежегодного обслуживания — 7,50 BYN. Срок изготовления — 3 — 5 рабочих дней в Минске, до 10 дней — другие города.

Франсабанк

Необходимо обращаться в отделение банка за месяц до окончания срока или в течении месяца по окончанию срока действия. Перевыпуск MasterCard Standart — 20 BYN, если карта открыта в BYN или RUS и 40 BYN, если счет в USD\\EUR При обращении в банк в чт. после 11:00, в пт., пн., вт. до 11:00 — карта готова в четверг. Во вт. после 11:00, в ср., в чт. до 11:00 — карта готова в пятницу.

Цептер Банк

При обращении в отделение банка с паспортом. Можно обращаться не раньше, чем за месяц до окончания срока. Перевыпуск карты Visa Classic — 25 BYN. Карты выдаются по четвергам. Если успеть написать заявление в среду до 10:00, то в четверг можно забрать.

Белорусский народный банк

При обращении в отделение банка с паспортом. Можно обращаться за 2 недели до окончания срока действия. Перевыпуск, например, Maxima debit будет с комиссией 22 BYN — контактная карточка, 33 BYN — бесконтактная карточка. Перевыпуск сберегательной карточки Maxima plus в связи с окончанием срока действия — без оплаты, если счет не закрывается в течение года. Обычно срок изготовления от 4 до 6 рабочих дней, бывает до 10 рабочих дней.

БТА Банк

При обращении в отделение банка с паспортом. Перевыпуск карты Visa Classic — 19 BYN . В Минске обычно изготавливается до 3 рабочих дней, в других городах — до 5 дней.

БПС-Сбербанк

При обращении в отделение банка с паспортом. Для оформления карты к прежнему счету, нужно чтобы номер телефона на оборотной стороне карты был указан 5 148 148 и валюты совпадали. Для оформления карты к новому счету можно также оставить онлайн-заявку на сайте, в чате или заказать через интернет-банк. Стоимость перевыпуска обычно составляет 10 BYN. Стоимость карты Visa Classic за 2/3 года обслуживания — 15/20 BYN. Максимальный срок изготовления карты — до 15 рабочих дней, обычно быстрее.

Статусбанк