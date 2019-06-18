Если карточка перестала работать в самый неподходящий момент: как быстро перевыпустить «пластик»

Если цифры на вашем «пластике» говорят о скором истечении срока действия, то для возможности продолжать пользоваться картой и снимать деньги, необходимо известить банк и заказать новую карту. Не всегда нужно приходить в отделение банка лично, порой достаточно написать в чат, оставить онлайн-заявку или запросить повторный выпуск карты в интернет-банке. FINANCE.TUT.BY выяснил, каким образом можно перевыпустить карту, сколько придется ждать и какую сумму заплатить.
В таблице представлена информация по дебетовым картам стандартного уровня.
Как правило, в банк лучше обращаться за две недели-месяц до истечения срока действия карты. Если вы захотите перевыпустить карту раньше, могут быть применены другие тарифы для повторного оформления. По окончанию срока действия возможно перевыпустить карту до закрытия счета банком.
Через М-банкинг или при обращении в отделение банка с паспортом.
По истечению срока действия карты продлить срок можно только при личном обращении в банк с паспортом.
Перевыпуск бесплатный. Стоимость будет зависеть от типа карты и способа ее оформления. Например, при оформлении Visa Classic сроком на 2 года в учреждении банка — 27 BYN., через М-банкинг — 20 BYN; сроком на 3 года
в учреждении банка — 35 BYN, через М-банкинг — 30 BYN.
Обычно карта изготавливается в течение 7−10 рабочих дней.
Через интернет- банкинг, на сайте, по телефону в контакт-центре или при обращении в отделение банка с паспортом.
По истечению срока действия карта станет неактивна и не будет отображаться в интернет-банке. Если срок действия карты истек, для уточнения, закрыли счет или нет, лучше позвонить в управление банковских
Перевыпуск бесплатный, оплачиваешь только саму карту по тарифам банка.
Через моб. приложение, с помощью онлайн-заявки на сайте, в чате или при обращении в отделение банка.
Перевыпуск карты Visa Classic, Mastercard Standart — 10 рублей.
Карта изготавливается 2−3 банковских дня.
Банк БелВЭБ
Через интернет-банк или при обращении в отделение банка с паспортом.
Желательно перевыпустить карту до окончания срока, но в отделение по месту ведения счета можно прийти и после истечения срока действия карты, ориентировочно в течение месяца.
Через интернет-банк можно заменить «пластик» только на карту «Дива», в других случаях нужно обращаться в банк.
Перевыпуск бесплатный, сразу вносится оплата за первый год обслуживания. Например, для карт Visa Classic/MasterCard Standard — 20 BYN, MasterCard World «Дива» — 10 BYN, через интернет-банк — 7 BYN.
Перевыпуск в Минске осуществляется обычно в течение 6 рабочих дней. Карту могут доставить по почте, но это займёт больше времени.
Банк Дабрабыт
Через интернет- банкинг в разделе «Карточки» или же обратиться лично в отделение банка.
Перевыпуск бесплатный. Оплата взимается только за обслуживание карты — ежемесячная или ежегодная, зависит от типа карты. Изготавливаются карты в Минске в течение 5 рабочих дней, в других городах — 10 календарных дней.
Банк Решение
Через мобильное приложение (если срок действия карты еще не истёк) или при обращении в отделение банка с паспортом.
Забирать карту нужно в отделении банка.
Перевыпуск с предоставлением карты Visa Gold — 25 BYN, MasterCard «Велокарта» — 20 BYN.
Изготовление карты занимает 3−5 рабочих дней. Возможен срочный выпуск за дополнительную плату. Перевыпуск карты за 3 часа (по Минску) — 50 BYN, в течение одного банковского дня — 20 BYN.
Белагропромбанк
Через интернет-банк или при обращении в отделение банка с паспортом.
Перевыпуск карты (Visa Classic /MasterCard Standard/MasterCard
Standard Сберегательная) — 5 BYN, сервисное обслуживание за каждые последующие 3 года — 21 BYN.
Карточка оформляется в течении 10 рабочих дней, срочное оформление, в течении 2 рабочих дней, за дополнительную плату 15 BYN.
Белгазпромбанк
При обращении в отделение банка с паспортом. Новая карта
предоставляется сразу же (не именная) или через интернет-банк/мобильное приложение в разделе
заявки. Карта оформляется именная.
Перевыпуск Visa Classic/MasterCard Standart бесплатный.
Срок изготовления именной карты до 7 рабочих дней. Возможна доставка карты —
можно выбрать отделение банка или почту.
Банк ВТБ (Беларусь)
При обращении в отделение банка с паспортом.
По истечению срока действия карты, другая будет выпущена к новому карт-счету.Выпуск карт бесплатный, за сервисное обслуживание взимается ежемесячная плата, в зависимости от типа карты.
Срок изготовления именной карты от 3-х рабочих дней. Неименная выдается сразу.
МТБанк
Через интернет- банкинг, в чате (если карта на пластике MasterCard) или при обращении в отделение банка с паспортом.
Перевыпуск бесплатный. Срок изготовления карты — до 14 календарных дней.
Паритетбанк
При обращении в отделение банка с паспортом.
Можно писать заявление на переоформление карты за 15 дней до окончания срока действия карты.
Перевыпуск, например, карты Visa Classic — 20 BYN за 3 года.
Карта изготавливается от 3 дней до 10 дней
Приорбанк
Через интернет- банкинг/моб.приложение или при обращении в отделение банка с паспортом.
При перевыпуске карта автоматически блокируется, поэтому лучше заранее снять деньги.
В интернет-банке можно заказать перевыпуск не позднее 2 месяцев после окончания срока действия. В отделении — пока не закроется счёт.
Перевыпуск, например, карты Visa Classic без пакета услуг будет 50% от стоимости карты- 30 BYN.
В Минске обычно карта изготавливается в течение 3−5 банковских дней. При оформлении в отделении по адресу ул. Кропоткина, 91 срок составит до 1−2 дней. В других городах срок перевыпуска — 3−7 банковских дней.
РРБ-Банк
Через интернет- банкинг или при обращении в отделение банка с паспортом.
Перевыпуск карты Visa Classic — 7,50 BYN (персонализация карты). Стоимость ежегодного обслуживания — 7,50 BYN.
Срок изготовления — 3 — 5 рабочих дней в Минске, до 10 дней — другие города.
Франсабанк
Необходимо обращаться в отделение банка за месяц до окончания срока или в течении месяца по окончанию срока действия.
Перевыпуск MasterCard Standart
— 20 BYN, если карта открыта в BYN или RUS и 40 BYN, если счет в USD\\EUR
При обращении в банк в чт. после 11:00, в пт., пн., вт. до 11:00 — карта готова в четверг. Во вт. после 11:00, в ср., в чт. до 11:00 — карта готова в пятницу.
Цептер Банк
При обращении в отделение банка с паспортом.
Можно обращаться не раньше, чем за месяц до окончания срока.
Перевыпуск карты Visa Classic — 25 BYN.
Карты выдаются по четвергам. Если успеть написать заявление в среду до 10:00, то в четверг можно забрать.
Белорусский народный банк
При обращении в отделение банка с паспортом.
Можно обращаться за 2 недели до окончания срока действия.
Перевыпуск, например, Maxima debit будет с комиссией 22 BYN — контактная карточка, 33 BYN — бесконтактная карточка. Перевыпуск сберегательной карточки Maxima plus в связи с окончанием срока действия — без оплаты, если счет не закрывается в течение года.
Обычно срок изготовления от 4 до 6 рабочих дней, бывает до 10 рабочих дней.
БТА Банк
При обращении в отделение банка с паспортом.
Перевыпуск карты Visa Classic — 19 BYN .
В Минске обычно изготавливается до 3 рабочих дней, в других городах — до 5 дней.
БПС-Сбербанк
При обращении в отделение банка с паспортом.
Для оформления карты к прежнему счету, нужно чтобы номер телефона на оборотной стороне карты был указан 5 148 148 и валюты совпадали.
Для оформления карты к новому счету можно также оставить онлайн-заявку на сайте, в чате или заказать через интернет-банк.
Стоимость перевыпуска обычно составляет 10 BYN. Стоимость карты Visa Classic за 2/3 года обслуживания
— 15/20 BYN.
Максимальный
срок изготовления карты — до 15 рабочих дней, обычно быстрее.
Статусбанк
При обращении в отделение банка с паспортом.
Перевыпуск Статускарты по окончанию срока действия — плата не взимается, карта Visa Classiс — 20 руб.
Через М-банкинг или при обращении в отделение банка с паспортом.
По истечению срока действия карты продлить срок можно только при личном обращении в банк с паспортом.
Перевыпуск бесплатный. Стоимость будет зависеть от типа карты и способа ее оформления. Например, при оформлении Visa Classic сроком на 2 года в учреждении банка — 27 BYN., через М-банкинг — 20 BYN; сроком на 3 года
в учреждении банка — 35 BYN, через М-банкинг — 30 BYN.
Обычно карта изготавливается в течение 7−10 рабочих дней.
Через интернет- банкинг, на сайте, по телефону в контакт-центре или при обращении в отделение банка с паспортом.
По истечению срока действия карта станет неактивна и не будет отображаться в интернет-банке. Если срок действия карты истек, для уточнения, закрыли счет или нет, лучше позвонить в управление банковских
Перевыпуск бесплатный, оплачиваешь только саму карту по тарифам банка.
Через моб. приложение, с помощью онлайн-заявки на сайте, в чате или при обращении в отделение банка.
Перевыпуск карты Visa Classic, Mastercard Standart — 10 рублей.
Карта изготавливается 2−3 банковских дня.
Банк БелВЭБ
Через интернет-банк или при обращении в отделение банка с паспортом.
Желательно перевыпустить карту до окончания срока, но в отделение по месту ведения счета можно прийти и после истечения срока действия карты, ориентировочно в течение месяца.
Через интернет-банк можно заменить «пластик» только на карту «Дива», в других случаях нужно обращаться в банк.
Перевыпуск бесплатный, сразу вносится оплата за первый год обслуживания. Например, для карт Visa Classic/MasterCard Standard — 20 BYN, MasterCard World «Дива» — 10 BYN, через интернет-банк — 7 BYN.
Перевыпуск в Минске осуществляется обычно в течение 6 рабочих дней. Карту могут доставить по почте, но это займёт больше времени.
Банк Москва-Минск
Через интернет- банкинг в разделе «Карточки» или же обратиться лично в отделение банка.
Перевыпуск бесплатный. Оплата взимается только за обслуживание карты — ежемесячная или ежегодная, зависит от типа карты. Изготавливаются карты в Минске в течение 5 рабочих дней, в других городах — 10 календарных дней.
Банк Решение
Через мобильное приложение (если срок действия карты еще не истёк) или при обращении в отделение банка с паспортом.
Забирать карту нужно в отделении банка.
Перевыпуск с предоставлением карты Visa Gold — 25 BYN, MasterCard «Велокарта» — 20 BYN.
Изготовление карты занимает 3−5 рабочих дней. Возможен срочный выпуск за дополнительную плату. Перевыпуск карты за 3 часа (по Минску) — 50 BYN, в течение одного банковского дня — 20 BYN.
Белагропромбанк
Через интернет-банк или при обращении в отделение банка с паспортом.
Перевыпуск карты (Visa Classic /MasterCard Standard/MasterCard
Standard Сберегательная) — 5 BYN, сервисное обслуживание за каждые последующие 3 года — 21 BYN.
Карточка оформляется в течении 10 рабочих дней, срочное оформление, в течении 2 рабочих дней, за дополнительную плату 15 BYN.
Белгазпромбанк
При обращении в отделение банка с паспортом. Новая карта
предоставляется сразу же (не именная) или через интернет-банк/мобильное приложение в разделе
заявки. Карта оформляется именная.
Перевыпуск Visa Classic/MasterCard Standart бесплатный.
Срок изготовления именной карты до 7 рабочих дней. Возможна доставка карты —
можно выбрать отделение банка или почту.
Банк ВТБ (Беларусь)
При обращении в отделение банка с паспортом.
По истечению срока действия карты, другая будет выпущена к новому карт-счету.Выпуск карт бесплатный, за сервисное обслуживание взимается ежемесячная плата, в зависимости от типа карты.
Срок изготовления именной карты от 3-х рабочих дней. Неименная выдается сразу.
МТБанк
Через интернет- банкинг, в чате (если карта на пластике MasterCard) или при обращении в отделение банка с паспортом.
Перевыпуск бесплатный. Срок изготовления карты — до 14 календарных дней.
Паритетбанк
При обращении в отделение банка с паспортом.
Можно писать заявление на переоформление карты за 15 дней до окончания срока действия карты.
Перевыпуск, например, карты Visa Classic — 20 BYN за 3 года.
Карта изготавливается от 3 дней до 10 дней
Приорбанк
Через интернет- банкинг/моб.приложение или при обращении в отделение банка с паспортом.
При перевыпуске карта автоматически блокируется, поэтому лучше заранее снять деньги.
В интернет-банке можно заказать перевыпуск не позднее 2 месяцев после окончания срока действия. В отделении — пока не закроется счёт.
Перевыпуск, например, карты Visa Classic без пакета услуг будет 50% от стоимости карты- 30 BYN.
В Минске обычно карта изготавливается в течение 3−5 банковских дней. При оформлении в отделении по адресу ул. Кропоткина, 91 срок составит до 1−2 дней. В других городах срок перевыпуска — 3−7 банковских дней.
РРБ-Банк
Через интернет- банкинг или при обращении в отделение банка с паспортом.
Перевыпуск карты Visa Classic — 7,50 BYN (персонализация карты). Стоимость ежегодного обслуживания — 7,50 BYN.
Срок изготовления — 3 — 5 рабочих дней в Минске, до 10 дней — другие города.
Франсабанк
Необходимо обращаться в отделение банка за месяц до окончания срока или в течении месяца по окончанию срока действия.
Перевыпуск MasterCard Standart
— 20 BYN, если карта открыта в BYN или RUS и 40 BYN, если счет в USD\\EUR
При обращении в банк в чт. после 11:00, в пт., пн., вт. до 11:00 — карта готова в четверг. Во вт. после 11:00, в ср., в чт. до 11:00 — карта готова в пятницу.
Цептер Банк
При обращении в отделение банка с паспортом.
Можно обращаться не раньше, чем за месяц до окончания срока.
Перевыпуск карты Visa Classic — 25 BYN.
Карты выдаются по четвергам. Если успеть написать заявление в среду до 10:00, то в четверг можно забрать.
Белорусский народный банк
При обращении в отделение банка с паспортом.
Можно обращаться за 2 недели до окончания срока действия.
Перевыпуск, например, Maxima debit будет с комиссией 22 BYN — контактная карточка, 33 BYN — бесконтактная карточка. Перевыпуск сберегательной карточки Maxima plus в связи с окончанием срока действия — без оплаты, если счет не закрывается в течение года.
Обычно срок изготовления от 4 до 6 рабочих дней, бывает до 10 рабочих дней.
БТА Банк
При обращении в отделение банка с паспортом.
Перевыпуск карты Visa Classic — 19 BYN .
В Минске обычно изготавливается до 3 рабочих дней, в других городах — до 5 дней.
БПС-Сбербанк
При обращении в отделение банка с паспортом.
Для оформления карты к прежнему счету, нужно чтобы номер телефона на оборотной стороне карты был указан 5 148 148 и валюты совпадали.
Для оформления карты к новому счету можно также оставить онлайн-заявку на сайте, в чате или заказать через интернет-банк.
Стоимость перевыпуска обычно составляет 10 BYN. Стоимость карты Visa Classic за 2/3 года обслуживания
— 15/20 BYN.
Максимальный
срок изготовления карты — до 15 рабочих дней, обычно быстрее.
Статусбанк
При обращении в отделение банка с паспортом.
Перевыпуск Статускарты по окончанию срока действия — плата не взимается, карта Visa Classiс — 20 руб.