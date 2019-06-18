Стали известны соперники белорусских клубов по Лиге Европы

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Во втором по значимости европейском клубном турнире нашу страну представят три команды.

Солигорский "Шахтер" сыграет с мальтийским "Хиберниансом", минское "Динамо" – с латвийским "Лиепая", "Витебск" – с КуПСом из Финляндии.

Первые матчи белорусские команды проведут на своих полях 11 июля. Ответные игры состоятся 18 июля.