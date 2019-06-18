Стали известны соперники белорусских клубов по Лиге Европы

Во втором по значимости европейском клубном турнире нашу страну представят три команды.
Солигорский "Шахтер" сыграет с мальтийским "Хиберниансом", минское "Динамо" – с латвийским "Лиепая", "Витебск" – с КуПСом из Финляндии.
Первые матчи белорусские команды проведут на своих полях 11 июля. Ответные игры состоятся 18 июля.
Напомним, ранее состоялась также жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. По её результатам соперником борисовского БАТЭ стал чемпион Польши "Пяст". Первый матч состоится 9 или 10 июля на поле "Борисов-Арены", ответный - 16 или 17 июля.