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Стали известны соперники белорусских клубов по Лиге Европы

19.06.2019 07:28 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Стали известны соперники белорусских клубов по Лиге Европы
Фото из открытых источников

Во втором по значимости европейском клубном турнире нашу страну представят три команды.

Солигорский "Шахтер" сыграет с мальтийским "Хиберниансом", минское "Динамо" – с латвийским "Лиепая", "Витебск" – с КуПСом из Финляндии.

Первые матчи белорусские команды проведут на своих полях 11 июля. Ответные игры состоятся 18 июля.

Напомним, ранее состоялась также жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. По её результатам соперником борисовского БАТЭ стал чемпион Польши "Пяст". Первый матч состоится 9 или 10 июля на поле "Борисов-Арены", ответный - 16 или 17 июля. 

Стали известны соперники белорусских клубов по Лиге Европы
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Теги: Витебск
 
 
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В штаб-квартире УЕФА в Швейцарии состоялась жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги Европы.
 
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