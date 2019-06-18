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Председатель Солигорского райисполкома подозревается в коррупции

19.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении председателя Солигорского райисполкома, сообщается в Telegram-канале СК.

Руководителя 17 июня задержали сотрудники милиции по подозрению в совершении коррупционного преступления.

«Действия задержанного квалифицированы по ч.3 ст.426 (превышение служебных полномочий) УК. Событие преступления имело место во время работы подозреваемого в предыдущей должности. Проводится расследование», — сообщили в СК.

 
 
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении председателя Солигорского райисполкома, сообщается в Telegram-канале СК. Руководителя 17 июня задержали...
 
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