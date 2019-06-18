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Под Рогачевом сын убил отца на глазах у матери

19.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

В деревне Серебрянка Рогачевского района сын во время ссоры убил отца, сообщает районная газета «Свабоднае слова» со ссылкой на следователя по особо важным делам Рогачевского РОСК Руслана Николаенко, сообщает БЕЛТА.

Преступление совершено 15 июня около 22.00. Совместное распитие спиртного переросло в конфликт на бытовой почве, который закончился тем, что сын в присутствии матери нанес отцу-пенсионеру несколько ударов по голове. Тот от полученных травм скончался.

В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Он сознался в содеянном и заключен под стражу. Допрошены свидетели, назначены и проводятся экспертизы. За убийство мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

 
 
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В деревне Серебрянка Рогачевского района сын во время ссоры убил отца, сообщает районная газета «Свабоднае слова» со ссылкой на следователя по особо важным...
 
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