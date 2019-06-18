ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Microsoft добавит на клавиатуру новую кнопку

19.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Хотимска

Компания Microsoft планирует добавить на клавиатуры новую кнопку. Предполагается, что новая клавиша будет отвечать за запуск приложений, входящих в пакет Microsoft Office. Об этом сообщает издание The Verge.

Пока что компания проводит опросы насчет удобства новой клавиши. Скорее всего, располагаться она будет на месте правой кнопки Win, которая не особо пользуется популярностью у юзеров. Разработчики также планируют внедрить клавишу и в ноутбуки.

Отмечается, что Microsoft не меняла классическую раскладку Win-клавиатур с 1994 года.

 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Microsoft планирует добавить на клавиатуры новую кнопку. Предполагается, что новая клавиша будет отвечать за запуск приложений, входящих в пакет Microsoft Office. Об...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тест: какая «физуха» вам подходит? Выясните за 5 минут
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2019
Полесская правда
Чырвоны прамень
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • летние босоножки на каблуке в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика