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Microsoft добавит на клавиатуру новую кнопку
19.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Компания Microsoft планирует добавить на клавиатуры новую кнопку. Предполагается, что новая клавиша будет отвечать за запуск приложений, входящих в пакет Microsoft Office. Об этом сообщает издание
Пока что компания проводит опросы насчет удобства новой клавиши. Скорее всего, располагаться она будет на месте правой кнопки Win, которая не особо пользуется популярностью у юзеров. Разработчики также планируют внедрить клавишу и в ноутбуки.
Отмечается, что Microsoft не меняла классическую раскладку Win-клавиатур с 1994 года.
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Компания Microsoft планирует добавить на клавиатуры новую кнопку. Предполагается, что новая клавиша будет отвечать за запуск приложений, входящих в пакет Microsoft Office. Об...
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