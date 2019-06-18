Microsoft добавит на клавиатуру новую кнопку

Источник материала: Новости Хотимска

Компания Microsoft планирует добавить на клавиатуры новую кнопку. Предполагается, что новая клавиша будет отвечать за запуск приложений, входящих в пакет Microsoft Office. Об этом сообщает издание The Verge .

Пока что компания проводит опросы насчет удобства новой клавиши. Скорее всего, располагаться она будет на месте правой кнопки Win, которая не особо пользуется популярностью у юзеров. Разработчики также планируют внедрить клавишу и в ноутбуки.

Отмечается, что Microsoft не меняла классическую раскладку Win-клавиатур с 1994 года.