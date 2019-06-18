При землетрясении в Японии пострадал 21 человек

Источник материала: Новости Хотимска

В результате землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло вечером 18 июня в Японском море, пострадал 21 человек, сообщает японский телеканал NHK .

Основное число пострадавших — это пожилые люди, получившие травмы из-за падений.

Эпицентр подземных толчков находился у побережья префектуры Ямагата. Очаг землетрясения залегал на глубине 14 км. Изначально магнитуда оценивалась в 6,8.

Нарушенное электричество в пострадавших от стихии японских префектурах Ямагата и Ниигата восстановлено. Железнодорожный транспорт работает в штатном режиме.