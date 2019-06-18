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При землетрясении в Японии пострадал 21 человек
19.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
В результате землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло вечером 18 июня в Японском море, пострадал 21 человек, сообщает японский телеканал
Основное число пострадавших — это пожилые люди, получившие травмы из-за падений.
Эпицентр подземных толчков находился у побережья префектуры Ямагата.
Нарушенное электричество в пострадавших от стихии японских префектурах Ямагата и Ниигата восстановлено. Железнодорожный транспорт работает в штатном режиме.
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В результате землетрясения магнитудой 6,7, которое произошло вечером 18 июня в Японском море, пострадал 21 человек, сообщает японский телеканал NHK. Основное число...
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