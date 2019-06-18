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Под Рогачевом сын убил отца на глазах у матери
19.06.2019 08:07 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Совместное распитие спиртного переросло в конфликт на бытовой почве, который закончился тем, что сын в присутствии матери нанес отцу-пенсионеру несколько ударов по голове, сообщает
От полученных травм мужчина скончался.
В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Он сознался в содеянном и заключен под стражу. Допрошены свидетели, назначены и проводятся экспертизы. За убийство мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
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Трагедия произошла 15 июня ближе к ночи в деревне Серебрянка Рогачевского района.
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