Под Рогачевом сын убил отца на глазах у матери

Совместное распитие спиртного переросло в конфликт на бытовой почве, который закончился тем, что сын в присутствии матери нанес отцу-пенсионеру несколько ударов по голове, сообщает БЕЛТА .

От полученных травм мужчина скончался.

В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Он сознался в содеянном и заключен под стражу. Допрошены свидетели, назначены и проводятся экспертизы. За убийство мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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