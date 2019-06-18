«С длинными тебе было лучше» - тоже бесит эта фраза? Может, стоит не злиться, а прислушиваться

Источник материала: Tut.by

Девочкой быть сложно, да. Учитывая, что в обществе все привыкли встречать тебя по одежке. Но вот эту «одежку» нередко критикуют. Конечно, это бесит. Но, может, не всегда нужно обижаться на парней, когда они плохо отзываются о наших новых стрижках и купленных вещах? Это может быть и полезным знанием. Нужно просто выбрать выражения, в которых вам комфортно общаться.

Надуть губки и уйти — как вариант побега

«Что это? Новый маникюр? Ааа…» — протягивает твой парень. Тебе обидно: два часа сидела у мастера, заплатила деньги за красоту, а он не заметил. Козел. Успокаиваешь себя: да все они такие, не обращают внимания. Главное, что любит (ну или говорит, что да). А через день идешь в парикмахерскую и приходишь с волосами на десять сантиметров короче и на два тона темнее.

«Прошлая прическа мне больше нравилась», — выдает парень. И тут ты уже в бешенстве. Конечно, первая реакция — это надуть губки, обидеться и уйти. Пусть извиняется. Но это нам нужно оставить где-то сразу после 18-летия. По возможности — раньше.



Фото: pixabay.com

«В смысле? Отношения — это же поддержка, а не возможность безнаказанно гнобить друг друга», — можешь возразить ты. Ну да, ну да… Другой вопрос — какой именно поддержки мы ждем. Если беспрекословного «о да, ты прекрасна», плохие новости: нормальные отношения не так работают, это просто лесть. И парень тебе не нужен.

Самое грустное, что после всего этого расстройства, когда нашу прическу не заценили, мы крутимся перед зеркалом часами и сомневаемся: «А может, реально отстой какой-то?» И нам уже пофиг, что в парикмахерской мы были счастливы, делая селфи с новым цветом. Но парень все равно, конечно, козел. И пусть извиняется.

«Блин, ты постриглась, зачем?»

Чувствуете, здесь какое-то лицемерие? Я — да. Даже так скажу: люди, которые транслируют установку «главное, чтобы самому нравилось» — лицемеры. Есть, конечно, вещи, которые соответствуют этому правилу: вряд ли ты будешь набивать татуировку, которая нравится кому-то, но не нравится тебе. Но чаще по-другому.

Делая новую стрижку, мы ожидаем от однокурсников, коллег (и тем более от своего парня) чего-то вроде «ого, круто, ты постриглась, тебе так классно!», а не «блин, ты постриглась, зачем?» С новой шмоткой, маникюром, сумкой будет та же история. Здесь-то и пора сделать логический вывод: может, не стоит обижаться на нетактичных людей, а попробовать прислушаться к ним? Чисто ради эксперимента.



Фото: pixabay.com

Это не о том, что нужно с улыбкой проглатывать откровенно невежливые реплики в свой адрес. Если мнение оскорбляет вас и выражено в грубой форме, то человека, из которого оно вылетело, стоит поставить на место. Но я сейчас все-таки не о бестактных и невоспитанных людях пишу. Я сейчас о том, что надо как-то использовать их комментарии в свою пользу, раз уж вы вынуждены это слушать. Вынуждены, потому что в жизни нельзя «замьютить» человека, особенно, например, на работе. А жаль.

Стоит еще сделать скидку на то, что у части критикующих может не быть вкуса, но тут уж сами решайте: верить им или нет. Слушать дальше всякие высокопарные эпитеты или нет. Хотя иногда это прикольно. Когда была короткая стрижка, меня называли то «стареющей лесбиянкой», то Земфирой. Что, впрочем, в чем-то… Ну, вы поняли.

1. Отрицание

2. Гнев

3. Торг

4. Депрессия

5. Ладно, мам, ты была права, самый красивый цвет волос, который мне идёт больше всего, действительно тот, что от природы растёт у меня из головы, и зачем я только красилась, теперь отращивать лет сорок — юсик (@juliegagi) May 2, 2019

Кстати, нередко наш главный хейтер — это мама. Вот уж где странная вещь: казалось бы, кто-кто, а родители должны нас любить всякими. Но бывает, что через их странные «придирки» они пытаются нам подсказать, как лучше. И тут важно тоже не обидеться, а развесить ушки. Мама-то уж побольше живет на свете и точно знает: подводить черным внизу глаза — это фу-фу-фу. Даже «если все мои подружки так ходят».

Правда, иногда мамины советы можно модернизировать. Допустим, она сказала, что узкие шорты делают ногу толще, но широкие шорты вы носить не хотите. Ну не нашли модных! Так не носите тогда шорты вообще. Носите юбки. Но не забивайте на то, что слышите: люди хотят как лучше, просто сказать это правильно не умеют.

Мнение психолога: «Самое важное — понять мотивы другого человека»

Павел Зыгмантович. Фото: архив героя

— Снижать негатив вокруг себя разумно, но только до определенного уровня, — объясняет Павел Зыгмантович. — Создавать абсолютную зону безопасности вокруг себя опасно. Можно провести аналогию со стерильно чистой средой: она провоцирует больше заболеваний, чем умеренно загрязненная.

Один из механизмов снижения количества негативных комментариев в свой адрес — это, конечно же, конформизм, то есть подстройка под них. Грубо говоря: парень спросил, зачем подстриглась, а ты пошла и волосы нарастила. Самое главное — найти равновесие между объемом этих негативных комментариев, тем, сколько их стоит «оставить», подстройкой под них и своими интересами. Подстраиваться под мнение окружающих — это не хорошо и не плохо. Как и соблюдать свои интересы. Это лишь инструменты достижения наших долгосрочных целей. А какой из них будет уместнее в каждой конкретной ситуации — это большой вопрос.

Нельзя сказать, что какой-то из вариантов однозначно хорош. Если человек всегда гнет свою линию, то с ним очень тяжело уживаться рядом всем остальным. Хрестоматийный пример для иллюстрации — доктор Хаус. Кому становилось сильно лучше от его поведения? Его коллегам — точно нет. Это палка о двух концах, как и бесконечное уменьшение количества негатива. Модель поведения лучше выбирать индивидуально для каждой ситуации, каждого нюанса. Ведь может быть как: вам не очень принципиально, с какой прической ходить, и вы могли бы сменить ее в угоду чьему-то мнению, но до этого вы уже и так 18 раз пошли на вроде бы непринципиальные уступки. Ну, как бы, хватит уже! Пора остановиться: похоже, человек уже просто садится на голову.



Фото: pixabay.com

Наверное, самым красивым образом здесь будет жонглирование. Во время этого нужно следить за всеми тремя кеглями, которые бросаешь: как только ты сосредоточишься на одной, остальные упадут.

— Тогда стоит ли реагировать на чьи-то критические замечания? И как это правильно делать?

— Исходя из ситуации можно решить, что приоритетнее сделать: поставить собеседника на место или же проигнорировать замечание, так как важнее не испортить отношения. Здесь самое важное — понять мотивы другого человека. Мы ведь не знаем, почему человек высказался так или иначе. Продолжая тему прически: вам могли так сказать, потому что собеседник считает, что старая прическа вам шла больше, а могли — и потому что у собеседника всплыла какая-то совершенно неожиданная ассоциация со знакомыми. Например, родственник этого человека тоже сделал такую прическу — и после этого стал бросаться с 9-го этажа в прохожих презервативами с водой. Да что угодно!

Лучше всего, конечно, промолчать и не усугублять ситуацию. Но в ряде случаев не стоит оставлять такие вещи незамеченными. Удачный вариант — сказать «к чему это?» («вы с какой целью это сказали?» / «проясните, пожалуйста» — выберите более удобную себе формулировку). Во-первых, намерение человека даст вам информацию, а что это, собственно, было. Во-вторых, позволит поставить собеседника на место. Человек, скорее всего, не сразу сможет сообразить, почему он поступил так, и задумается: «А и правда, зачем я это сказал?»

И помните: нередко такие реплики служат, чтобы заполнить пустоту. Недаром же говорят: англичане обсуждают погоду, если нечего обсуждать. Такая же история может быть и с замечаниями о внешности, и с вопросами в стиле «почему ты еще не замужем».