«Знаю товарища, который неприлично богат даже не по белорусским меркам. Он в депрессии». Мнение о богатстве

Источник материала: Tut.by

Джастин Райтер, продавец сети Уоллмарт из Канады, выиграл почти шестьсот тысяч долларов в лотерею. Счастью 27-летнего парня, естественно, не было предела. Он уволился с работы и с упоением принялся тратить свой джекпот. В основном, скупая золото и драгоценности. И в ноябре 2015 года умер от отравления свинцом, которое получил в попытке покрыть золотом свои гениталии.

И даже несмотря на то, что история эта вымышленная, она заслуживает нашего внимания, поскольку уж очень похожа на правду. Победителям лотерей действительно приходится очень непросто. Об этом сегодня рассуждает наш колумнист Александр Зантович .





Большинству из нас их проблемы малопонятны. Мы вздыхаем над жировкой, караулим скидки и распродажи, чешем затылок, выбирая сосиски, и тихонько, втайне от друзей, посещаем магазины секонд-хэнд. Что плохого, спрашивается, может случиться, если денег станет вдруг очень много сразу?

Так вот. Победители лотерей жалуются на некоторые перемены в их жизни.

Например, почти у всех повышается тяга к наркотикам, алкоголю и распутству. Майкл Кэролл (вполне реальный) выиграл в 2002 году почти десять миллионов. Парню было 19 лет, и он не придумал ничего умнее, чем приобрести огромный особняк. Сидя в нем, он и спустил все состояние на кокаин и проституток. Сейчас работает на фабрике печенья и утверждает, что очень счастлив.

Во-вторых, победителей лотерей обычно все знают. Про них пишут и рассказывают СМИ, которые очень любят такие новости. К разбогатевшему слесарю или пенсионерке тут же выстраивается очередь из нищих, убогих, несчастных и больных. Все они просят денег. Желательно без процентов и насовсем. Я и сам как-то в юности написал письмо султану Брунея с аналогичной просьбой. Все жду, когда он пришлет клетчатую сумку.

Но самое чудесное — это родственники. Мало того, что их количество увеличивается прямо пропорционально сумме свалившегося с неба богатства. Они начинают требовать себе долю. И неважно, что до этого вы десять лет не разговаривали. Случись победителю проявить щедрость и человеколюбие, купить каждому по дому и машине, — близким людям, как правило, все равно мало. Кто-то просит, кто-то умоляет, кто-то нанимает киллера.





В общем, как ни крути, а к деньгам нужно быть готовым. Обладателям внезапных денежных призов вообще советуют сперва ничего не тратить, а пойти на курсы финансовой грамотности или заняться образованием в области инвестирования. Но кто так делает?

А вот вам другой расклад. Есть те, для которых богатство не стало неожиданностью. Напротив, они к этому очень долго и последовательно шли. Все же читали Киосаки! Про то, как нужно перестать заниматься крысиными бегами, выходить на новый уровень благосостояния, стать собственником бизнеса или инвестором. Все почитали и забыли. А есть такие, что взяли и начали в этом направлении работать.

Богатеть — тяжкий труд. Не нужно себя обманывать. Это риски, ответственность за себя, семью и людей, которых ты нанимаешь. Это ошибки и неудачи, бессонные ночи, полные сомнений…

Получается не у всех. Это нормально. Но допустим, человеку повезло. И все получилось! Вместо вялого фонтанчика финансов, что судорожно вздрагивает три раза в месяц (аванс, зарплата, премия), сформировался мощный и постоянный денежный поток. Полноводная река, у которой, бывает, и берегов-то не видно.

«Вот оно счастье, нет его слаще», как пели герои мультика про летучий корабль. И вот встречаешь человека, а он не весел…

Я знаю товарища, который вообще стал неприлично богат даже не по белорусским меркам. Сумма, которую ему посчастливилось получить, в мою личную шкалу вообще не укладывается. В том смысле, что для меня — что 1 миллион долларов, что 10, что триста — цифры одинаково космические. Так вот, он не просто грустный, он в серьезной депрессии.

Потому что цель достигнута. И возникает вопрос «Что дальше-то делать?».

Пока мы бегаем по своему личному колесу, как хомячки, стараясь дотянуться до ускользающего каждую пятницу финансового благополучия, мы редко думаем о том, что будем делать, если наши денежные мечты сбудутся. Ну, кто ж знал, как бы? К тому же, пытаясь разбогатеть, человек именно этим и занят. Некогда думать непродуктивные мысли.

Ну и вот.

Кто-то начинает вести себя, как обладатели крупных лотерейных выигрышей. По MTV раньше показывали такие передачи. Съемочная группа приходила домой к успешным спортсменам и рэп-исполнителям. И те демонстрировали свою роскошь. Просмотрев пару выпусков, начинаешь понимать, что с фантазией у американской элиты не очень. Набор признаков состоятельности на удивление одинаков: масштабный особняк с двадцатью спальнями, кожаные диваны, непременно огромная люстра в три этажа, бассейн, джакузи и коллекция максимально непрактичных автомобилей, одним из которых обязательно будет Ford FX.

Это для них, для богатеев выпускают бриллиантовые соски, презервативы Louis Vuitton, зонты из крокодиловой кожи, пиво за две тысячи долларов и воду за шестьдесят. Можно сколько угодно утверждать, что гамбургер за пять тысяч зеленых не стоит таких денег. Но такие товары должны быть. Надо же помогать состоятельным людям! Чтобы у них была возможность насладиться своим богатством, ощутить свою элитарность…





Потому что самолет из фильма «Волк с Уоллстрит», полный кокаина и шлюх, — это путь в никуда. Понимая это, богатые люди начинают разбираться в себе, своем детстве и жизненных установках. И тут психологи радостно потирают потные ладошки. Для них богатый человек — идеальный клиент! Рабочий завода не придет к психологу. Учительница не придет. Склонный к алкоголизму офисный работник — тоже. Зато человек состоятельный — непременно. В купе с экзистенциальными вопросами у него есть дополнительный жирный плюс — платежеспособность.

К чему я это все, спросите вы.

Дело в том, что в последнее время денег постоянно не хватает. И я постоянно о них думаю. В какой-то момент, мне стало казаться, что слишком часто и много. Потому что случись преодолеть этот дефицит (а я не теряю надежды), жизнь не станет мгновенно и необратимо проще.

Наш добрый товарищ Будда, на самом деле никому не запрещал преуспевать, как многие ошибочно думают. Да, если ты буддийский монах, ты должен жить аскетично. Но не всем же быть монахами! Тем буддистам, говорил он, что живут нормальной жизнью, имеют семьи и так далее, богатеть — только в плюс. А позитивный эффект от них очень прост. Когда человек голоден, не имеет крыши над головой, в общем, беден, у него нет времени размышлять о вещах, важных для просветления. А вот в достатке такая возможность как раз появляется.





Но буддизм — сложный путь. Там вообще постоянно думать надо. Этим он в худшую сторону отличается от прочих религий, где все ответы — на блюдечке.

Но думать все равно стоит.

О том, например, что самые важные в жизни вещи с деньгами не связаны. Дружеское рукопожатие. Шумная, бестолковая, но такая любимая семья. Пусть даже минутная нежность. Любовь матери. Здоровье твое и твоих близких. Радость общения с умным собеседником. Это все бесценно…

Вот об этом я стараюсь размышлять, озадаченно глядя на жировку, отсчитывая купюры на очередную школьную экскурсию, выбирая сыр подешевле и прикидывая, стоит ли ехать в отпуск в этом снова непростом году.

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