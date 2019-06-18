|
Тест: какая «физуха» вам подходит? Выясните за 5 минут
Источник материала: Tut.by
Все время кажется, что спорт — это не ваша тема? Ну-ну. Мы уверены, что есть занятие каждому по душе. Так что проходите наш тест: узнаете, что вам больше подходит. И помните: перед тем как ударяться в физические нагрузки, нужно точно узнать у вашего врача, насколько они для вас безопасны. А теперь — поехали!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если не можете решиться, куда вам идти - в качалку или на йогу, мы поможем вам определиться.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)