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Тест: какая «физуха» вам подходит? Выясните за 5 минут

19.06.2019 08:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Все время кажется, что спорт — это не ваша тема? Ну-ну. Мы уверены, что есть занятие каждому по душе. Так что проходите наш тест: узнаете, что вам больше подходит. И помните: перед тем как ударяться в физические нагрузки, нужно точно узнать у вашего врача, насколько они для вас безопасны. А теперь — поехали!

 
 
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