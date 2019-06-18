В Минске мотоциклисты заблокировали проезд пьяному водителю

За рулем автомобиля BMW сидел мужчина 1989 года рождения. Он ехал по проспекту Независимости. В какой-то момент легковушка по касательной столкнулась с автомобилем Kia Rio, после чего продолжила движение.

Следовавшие в попутном направлении мотоциклисты заблокировали проезд нарушителю правил дорожного движения и вызвали милицию.

«Прибывший на место экипаж ГАИ задержал нетрезвого водителя. Автомобиль был доставлен на штрафстоянку», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

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