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В Минске мотоциклисты заблокировали проезд пьяному водителю

19.06.2019 08:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске мотоциклисты заблокировали проезд пьяному водителю
Фото из открытых источников

За рулем автомобиля BMW сидел мужчина 1989 года рождения. Он ехал по проспекту Независимости. В какой-то момент легковушка по касательной столкнулась с автомобилем Kia Rio, после чего продолжила движение. 

Следовавшие в попутном направлении мотоциклисты заблокировали проезд нарушителю правил дорожного движения и вызвали милицию. 

«Прибывший на место экипаж ГАИ задержал нетрезвого водителя. Автомобиль был доставлен на штрафстоянку», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома. 

В Минске мотоциклисты заблокировали проезд пьяному водителю
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Инцидент произошел 16 июня ночью на пересечении улицы Энгельса и проспекта Независимости.
 
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