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Пройдет акция «Дети идут в школу»

19.06.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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С  20 июня по 27 августа в ГУ «Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения» пройдет акция «Дети идут в школу» для многодетных семей, проживающих в г. Несвиже и Несвижском районе. В рамках акции многодетным семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей, будет предложена гуманитарная и  психологическая помощь.

Обращаться нужно по адресу: г. Несвиж, ул. Ленинская, 115 а, каб. 14. При себе необходимо иметь паспорт и удостоверение многодетной семьи. Предварительная запись по телефону 5-16-24.


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С  20 июня по 27 августа в ГУ «Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения» пройдет акция «Дети идут в
 
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