Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями











С 20 июня по 27 августа в ГУ «Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения» пройдет акция «Дети идут в школу» для многодетных семей, проживающих в г. Несвиже и Несвижском районе. В рамках акции многодетным семьям, воспитывающим несовершеннолетних детей, будет предложена гуманитарная и психологическая помощь.

Обращаться нужно по адресу: г. Несвиж, ул. Ленинская, 115 а, каб. 14. При себе необходимо иметь паспорт и удостоверение многодетной семьи. Предварительная запись по телефону 5-16-24.