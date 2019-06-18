Будет дана правовая оценка

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Жилищно-коммунальное хозяйство в течение ряда лет под особым контролем. Однако количество выявляемых в этой сфере нарушений не уменьшается.

Не стало исключением и РУП «Узденское ЖКХ», проверка деятельности которого проведена Комитетом государственного контроля Минской области в мае т.г.

Здесь выявлен целый букет разносторонних нарушений, обусловленный в основном ненадлежащим ведением бухгалтерского учета.

Так, предприятие на протяжении ряда лет скрывало свое убыточное положение. В этих целях доходы добавочного фонда незаконно (нарушены нормы Указа Президента Республики Беларусь от 20.10.2006 г. № 622) относились на уменьшение убытков по текущей деятельности. Как следствие, в 2016 — 2018 гг., имея чистый убыток в суммах 220 тыс. руб., 419 тыс. руб. и 567 тыс. руб. соответственно, по отчетам предприятие значилось прибыльным.

При этом недостаток финансовых ресурсов не позволял предприятию бесперебойно финансировать мероприятия по текущей деятельности, сказывался на несоблюдении сроков осуществления первоочередных платежей, включая расчеты с работниками по заработной плате.

Только с мая 2018 г. по апрель т.г. РУП «Узден-ское ЖКХ» допустило 191 случай несвоевременной выплаты заработной платы. Зачастую на ее выплату незаконно расходовались поступившие от граждан отчисления на капитальный ремонт жилищного фонда. В течение 2016 — 2018 гг. на эти цели было направлено 18,4 тыс. руб. отчислений, которые по итогам проверки предприятию возвращены.

В ходе проверки инвентаризацией выявлено 196 неучтенных в бухучете квартир госжилфонда общей стоимостью 6,3 млн. руб. и 55 контейнерных площадок (25,7 тыс. руб.), а также 6 земельных участков для содержания мини-полигонов твердых бытовых отходов (общей площадью 5,61 га).

Также проверкой установлены незаконное получение бюджетных средств, недоплата налогов, завышение стоимости строительно-монтажных работ, нарушения по обращению с коммунальными отходами и другое.

По итогам контрольного мероприятия к виновным будут применены предусмотренные законодательством меры реагирования. Материалы проверки будут направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.

Управление контроля отраслей хозяйства

Комитета госконтроля Минской области.