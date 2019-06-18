Пройдут «прямые телефонные линии» 

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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22 июня, с 9.00 до 12.00, по тел. 8-017-500-41-60 «прямую телефонную линию» проведет управляющий делами Минского областного исполнительного комитета Владимир Александрович ГУРИНОВИЧ.

26 июня, с 9.00 до 12.00, по тел. 5-12-84 «прямую телефонную линию» проведет военный комиссар Несвижского и Копыльского районов Андрей Викторович МОРОЗОВ.

«Горячие линии» будут организованы: с заместителем военного комиссара — начальником мобилизационной группы военного комиссариата Несвижского и Копыльского районов: 19 июля, 16 августа, 20 сентября — с 14.00 до 17.00, по тел. 5-91-53; с начальником группы призыва на военную службу военного комиссариата Несвижского и Копыльского районов: 8 июля, 13 августа, 9 сентября — с 14.00 до 17.00 по тел. 5-15-74.