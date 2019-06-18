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Экс-политзаключенного Францкевича депортировали из Украины в Беларусь

19.06.2019 09:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-политзаключенного Александра Францкевича вечером 18 июня задержала в Киеве Служба безопасности Украины и ночью депортировала в Беларусь. Об этом написала в Фейсбуке журналистка Евгения Долгая.



"Вчера вечером бывший политзаключенный Александр Францкевич был задержан в Киеве предположительно сотрудниками СБУ и уже сегодня в 3 часа ночи депортирован на территорию РБ", — сообщила она.

Францкевич — активист анархистского движения. В 2011 году был осужден на три года лишения свободы по обвинению в злостном хулиганстве, умышленном повреждении имущества и несанкционированном доступе к компьютерной информации. Ранее он и еще четверо его соратников были задержаны по подозрению в поджоге российского посольства и Центра изоляции правонарушителей на Окрестина. Правозащитные организации признали Францкевича политзаключенным.

Парень вышел на свободу в сентябре 2013-го, а в 2015-м уехал в Киев. Там он получил вид на жительство и работал программистом, поддерживал связь с анархистами. В 2018 году Францкевич сообщал белорусским журналистам, что на него началось давление со стороны СБУ.

 
 
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Экс-политзаключенного Александра Францкевича вечером 18 июня задержала в Киеве Служба безопасности Украины и ночью депортировала в Беларусь. Об этом написала в...
 
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