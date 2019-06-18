При исполнении договоров о госзакупках менять цены запретят

Такая информация была озвучена в ходе круглого стола на тему «Проблемы и перспективы правового регулирования и развития системы государственных закупок», организованного депутатами парламента. Мероприятие проходило 18 июня в Национальном центре маркетинга МИД Беларуси.





Как отметил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун, объем государственных закупок в Беларуси составляет 6% от ВВП.





По словам замминистра, главные проблемы, которые возникают с силовыми органами, — это изменение цены после заключения договора. На практике в основном такие ситуации возникали в сфере здравоохранения и общественного питания.





— Бывали случаи, что цены вырастали в разы, даже в десятки раз. Нагрузка, разумеется, при этом ложится на бюджет. В договоре прописывалась одна цифра, а потом заключалось дополнительное соглашение уже с другой ценой. Это классическая схема. Заказчику навязывались такие допсоглашения, когда процедуры длились по полгода. А исполнители в итоге уходили от ответственности, — сообщил Андрей Картун.









В новой редакции закона о госзакупках прописана норма о невозможности изменить цену в процессе сделок на протяжении срока исполнения договора. Она может меняться только пропорционально объему поставок.





— Введение данной нормы встретило самый большой поток сопротивления. Сейчас в договорах отражение получит сразу реальная цена, которую будет выставлять поставщик продукции или услуг. Соответственно, ожидается среднее увеличение цен на некоторых сегментах рынка. Если раньше, например, аппарат МРТ закупался по договору за 100 тысяч долларов, а потом заключались допсоглашения, где его цена увеличивалась еще на сотни тысяч, то сейчас такого не будет, — подчеркнул представитель МАРТ.





Единая электронная торговая площадка, организованная с помощью ГИАС, обеспечит прозрачность госзакупок и станет серьезным барьером для различных коррупционных схем. На ней будет отражена взаимосвязь между поставщиками, заказчиками, госказначейством, силовыми структурами. Все можно будет посмотреть в открытом режиме, в том числе и рассмотрение жалоб.





По словам первого заместителя директора Национального центра маркетинга МИД Александра Запольского, сайт о госзакупках будет доступен с 1 июля 2019-го. А с 1 января 2020 года абсолютно все процессы перейдут в электронный вид, и портал заработает полноценно. Каждый шаг заказчика будет отслеживаться.





Кроме того, с 1 июля все формы годовых планов о госзакупках должны быть размещены на электронной торговой площа е.









Как рассказал зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике Алексей Сокол, согласно законодательным изменениям, недобросовестный поставщик будет занесен в так называемый «черный список». До двух лет его не допустят к участию в государственных закупках.





Законом устанавливаются четкие основания для проведения уполномоченными госорганами контрольных проверок, особенно в случае поступления жалоб на процесс сделки. Срок рассмотрения жалоб, направленных в комиссию МАРТ, будет сокращен в 3 раза – до 10 дней.





По мнению депутата, принятые правовые нововведения станут стимулом для развития здоровой конкуренции. На данном рынке, кроме крупных игроков, появятся представители малого и среднего бизнеса.



