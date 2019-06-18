ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

При исполнении договоров о госзакупках менять цены запретят

19.06.2019 09:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Беларуси с 1 июля 2019 года вступает в силу новая редакция закона о государственных закупках. Все сделки будут заключаться в электронном виде, так как заработает единая государственная информационно-аналитическая система (ГИАС).

Такая информация была озвучена в ходе круглого стола на тему «Проблемы и перспективы правового регулирования и развития системы государственных закупок», организованного депутатами парламента. Мероприятие проходило 18 июня в Национальном центре маркетинга МИД Беларуси.

Как отметил заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Андрей Картун, объем государственных закупок в Беларуси составляет 6% от ВВП.

По словам замминистра, главные проблемы, которые возникают с силовыми органами, — это изменение цены после заключения договора. На практике в основном такие ситуации возникали в сфере здравоохранения и общественного питания.

— Бывали случаи, что цены вырастали в разы, даже в десятки раз. Нагрузка, разумеется, при этом ложится на бюджет. В договоре прописывалась одна цифра, а потом заключалось дополнительное соглашение уже с другой ценой. Это классическая схема. Заказчику навязывались такие допсоглашения, когда процедуры длились по полгода. А исполнители в итоге уходили от ответственности, — сообщил Андрей Картун.


В новой редакции закона о госзакупках прописана норма о невозможности изменить цену в процессе сделок на протяжении срока исполнения договора. Она может меняться только пропорционально объему поставок.

— Введение данной нормы встретило самый большой поток сопротивления. Сейчас в договорах отражение получит сразу реальная цена, которую будет выставлять поставщик продукции или услуг. Соответственно, ожидается среднее увеличение цен на некоторых сегментах рынка. Если раньше, например, аппарат МРТ закупался по договору за 100 тысяч долларов, а потом заключались допсоглашения, где его цена увеличивалась еще на сотни тысяч, то сейчас такого не будет, — подчеркнул представитель МАРТ.

Единая электронная торговая площадка, организованная с помощью ГИАС, обеспечит прозрачность госзакупок и станет серьезным барьером для различных коррупционных схем. На ней будет отражена взаимосвязь между поставщиками, заказчиками, госказначейством, силовыми структурами. Все можно будет посмотреть в открытом режиме, в том числе и рассмотрение жалоб.

По словам первого заместителя директора Национального центра маркетинга МИД Александра Запольского, сайт о госзакупках будет доступен с 1 июля 2019-го. А с 1 января 2020 года абсолютно все процессы перейдут в электронный вид, и портал заработает полноценно. Каждый шаг заказчика будет отслеживаться.

Кроме того, с 1 июля все формы годовых планов о госзакупках должны быть размещены на электронной торговой площа е.


Как рассказал зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике Алексей Сокол, согласно законодательным изменениям, недобросовестный поставщик будет занесен в так называемый «черный список». До двух лет его не допустят к участию в государственных закупках.

Законом устанавливаются четкие основания для проведения уполномоченными госорганами контрольных проверок, особенно в случае поступления жалоб на процесс сделки. Срок рассмотрения жалоб, направленных в комиссию МАРТ, будет сокращен в 3 раза – до 10 дней.

По мнению депутата, принятые правовые нововведения станут стимулом для развития здоровой конкуренции. На данном рынке, кроме крупных игроков, появятся представители малого и среднего бизнеса.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси с 1 июля 2019 года вступает в силу новая редакция закона о государственных закупках. Все сделки будут заключаться в электронном виде, так как заработает...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Нас не отличишь от обычных женщин». Как устроен рынок эскорт-услуг в Беларуси?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2019
Полесская правда
Чырвоны прамень
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • балахон с капюшоном мужские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика