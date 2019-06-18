В Инвестпрограмму Минска добавили новые объекты

Бюджет Инвестпрограммы увеличивается на 50 млн рублей и составит 926,8 млн.





Как рассказала председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева, в программу дополнительно включены несколько новых объектов: школа на 792 места и общежитие на 300 мест для учащихся учреждения образования «Национальный детский технопарк» в жилом квартале «Магистр», застройка одноквартирных блокированных домов для многодетных семей в границах ул. Ангарская — Байкальская, в поселке Малый Тростенец, в районах Чижовка и Сокол, административное здание главного управления внутренних дел Мингорисполкома в пер. Добромысленском.





Кроме того, 83 млн рублей решено перераспределить между сферами и объектами. В ЖКХ дополнительно направляются средства на проектирование и строительство улиц в комплексе «Минск-Мир», в границах ул. Чижевских — Уборевича — Корзюки, 1-го городского транспортного кольца на участке от пр. Дзержинского до ул. Толстого, на выплату компенсаций и снос зданий в Лошице и в бывшем военном городке в Масюковщине.









В здравоохранении дополнительное финансирование пойдет на реконструкцию корпусов 4-й и 5-й больниц, 20-й поликлиники, завершение проектных работ по обновлению 11-й больницы со строительством нового корпуса, ввод амбулаторно-поликлинического учреждения в жилом комплексе «Лазурит», заключение подряда на возведение нового здания 9-й детской поликлиники.





Кроме того, изысканы средства на окончание строительства стрелкового тира и скалодрома на ул. Кирова, закупку оборудования и ввод в эксплуатацию бассейна в Шабанах.





В образовании дополнительно деньги дадут на приобретение оборудования и реконструкцию гимназии № 25, специализированного лицея МВД, перепрофилирования детского сада № 474 под центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации детей и подростков, строительство средней школы № 54 по генплану в Каменной Горке — 3.