В Беларусь направляется техника российской ракетной бригады

Техника примет участие в параде на День независимости 3 июля. В Минобороны отмечают, что по улицам Минска торжественным маршем пройдут более 300 военнослужащих Кантемировской дивизии и Севастопольской отдельной мотострелковой бригады.





Также в параде примет участие российская авиация – вертолеты Ми-8 и Ка-52, истребители Су-30 и истребители-бомбардировщики Су-34.