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В Беларусь направляется техника российской ракетной бригады

19.06.2019 08:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Военные и боевая техника ракетной бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа России завершили погрузку на платформы и отправились железнодорожным транспортом в Минск. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Техника примет участие в параде на День независимости 3 июля. В Минобороны отмечают, что по улицам Минска торжественным маршем пройдут более 300 военнослужащих Кантемировской дивизии и Севастопольской отдельной мотострелковой бригады.

Также в параде примет участие российская авиация – вертолеты Ми-8 и Ка-52, истребители Су-30 и истребители-бомбардировщики Су-34.
 
Теги: Минск
 
 
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Военные и боевая техника ракетной бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа России завершили погрузку на платформы и отправились...
 
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