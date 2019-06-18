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В Беларусь направляется техника российской ракетной бригады
Источник материала: Партизан
Военные и боевая техника ракетной бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа России завершили погрузку на платформы и отправились железнодорожным транспортом в Минск. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
Техника примет участие в параде на День независимости 3 июля. В Минобороны отмечают, что по улицам Минска торжественным маршем пройдут более 300 военнослужащих Кантемировской дивизии и Севастопольской отдельной мотострелковой бригады.
Также в параде примет участие российская авиация – вертолеты Ми-8 и Ка-52, истребители Су-30 и истребители-бомбардировщики Су-34.
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Военные и боевая техника ракетной бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа России завершили погрузку на платформы и отправились...
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