Из-за польских яблок Россия может заблокировать до двухсот белорусских сайтов









В датацентр, где расположен сайт, пришло письмо из «Роскомнадзора». В нем сообщается, что одна из страниц сайта минской фирмы «КамгориС» (занимается импортом-экспортом овощей и фруктов) внесена в реестр интернет-страниц, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено. Доступ к ней будет ограничен.





Речь идет о странице, где размещена информация о польских яблоках.





В реестр «Роскомнадзора» страницу внесли на основании решения Октябрьского суда Архангельска от 24 апреля 2019 года. Напомним, в России действует эмбарго на западные продукты, в том числе на польские яблоки – они считаются санкционным товаром.





Однако из-за технических особенностей пострадать может не только «КамгориС».





«Список страниц, являющихся нежелательными для России, рассылается всем провайдерам связи и они должны заблокировать эти адреса любыми возможными средствами. Те провайдеры, у которых старое оборудование, могут блокировать не одну страницу, а весь IP-адрес – это им сделать удобнее. Однако у нас на этом IP-адресе порядка 200 сайтов», – отметила Ольга Кирушкина.









В числе 200 ресурсов – десятки сайтов бизнес-компаний, которые не имеют отношения к польским яблокам. На данный момент страница «КамгориС» уже внесена в «черный список», но блокировка на территории России еще не началась. В свою очередь платформа Nestorclub принимает меры, чтобы вывести из-под удара других своих клиентов.





«На данный момент мы планируем выделить для этого клиента отдельный IP-адрес, чтобы в самом худшем случае они блокировали адрес только одного нашего клиента», – говорит Ольга.