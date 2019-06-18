ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из-за польских яблок Россия может заблокировать до двухсот белорусских сайтов

19.06.2019 08:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

«Роскомнадзор» заблокирует доступ к сайту беларуской фирмы, поставляющей овощи и фрукты, из-за информации о польских яблоках. Но из-за технических особенностей под запретом могут оказаться десятки белорусских ресурсов. Об этом belsat.eu рассказала Ольга Кирушкина – оператор платформы «Nestorclub», на которой работают эти сайты.



В датацентр, где расположен сайт, пришло письмо из «Роскомнадзора». В нем сообщается, что одна из страниц сайта минской фирмы «КамгориС» (занимается импортом-экспортом овощей и фруктов) внесена в реестр интернет-страниц, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено. Доступ к ней будет ограничен.

Речь идет о странице, где размещена информация о польских яблоках.

В реестр «Роскомнадзора» страницу внесли на основании решения Октябрьского суда Архангельска от 24 апреля 2019 года. Напомним, в России действует эмбарго на западные продукты, в том числе на польские яблоки – они считаются санкционным товаром.

Однако из-за технических особенностей пострадать может не только «КамгориС».

«Список страниц, являющихся нежелательными для России, рассылается всем провайдерам связи и они должны заблокировать эти адреса любыми возможными средствами. Те провайдеры, у которых старое оборудование, могут блокировать не одну страницу, а весь IP-адрес – это им сделать удобнее. Однако у нас на этом IP-адресе порядка 200 сайтов», – отметила Ольга Кирушкина.


В числе 200 ресурсов – десятки сайтов бизнес-компаний, которые не имеют отношения к польским яблокам. На данный момент страница «КамгориС» уже внесена в «черный список», но блокировка на территории России еще не началась. В свою очередь платформа Nestorclub принимает меры, чтобы вывести из-под удара других своих клиентов.

«На данный момент мы планируем выделить для этого клиента отдельный IP-адрес, чтобы в самом худшем случае они блокировали адрес только одного нашего клиента», – говорит Ольга.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Роскомнадзор» заблокирует доступ к сайту беларуской фирмы, поставляющей овощи и фрукты, из-за информации о польских яблоках. Но из-за технических особенностей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фермер из Дрогичина: «Тонн 50 клубники пропадет на поле. Нет смысла собирать по 30 копеек за кило
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2019
Полесская правда
Чырвоны прамень
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика