Выборы лидера консерваторов Великобритании. Осталось пять претендентов, Джонсон лидирует









Кандидатуру Джонсона поддержали 126 парламентариев от тори Консервативной партии – на 12 больше, чем в первом туре. На втором месте нынешний министр иностранных дел Джереми Хант – 46 голосов, на третьем – министр по вопросам окружающей среды Майкл Гоув (41 голос), четвертым оказался министр по вопросам международного развития Рори Стюарт (37 голосов), пятым – глава министерства внутренних дел Саджид Джавид (33 голоса).





Выбыл из дальнейшей борьбы бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб. Он набрал 30 голосов – на три меньше, чем было необходимо для выхода в третий тур. Рааб выступал за выход Соединенного Королевства из Евросоюза 31 октября в любом случае, даже без соглашения.





На 19–20 июня запланированы следующие туры голосования. Когда претендентов останется двое, лидера Консервативной партии – а как следствие, нового премьера – будут выбирать все члены партии в Великобритании.









7 июня Тереза Мэй ушла в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Она останется на посту председателя британского правительства и будет исполнять обязанности руководителя Консервативной партии, пока не изберут нового лидера.



