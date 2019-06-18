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Выборы лидера консерваторов Великобритании. Осталось пять претендентов, Джонсон лидирует
Источник материала: Партизан
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон победил и во втором раунде голосования за кандидатов на пост главы Консервативной партии, который состоялся 18 июня. Об этом сообщает ВВС.
Кандидатуру Джонсона поддержали 126 парламентариев от тори Консервативной партии – на 12 больше, чем в первом туре. На втором месте нынешний министр иностранных дел Джереми Хант – 46 голосов, на третьем – министр по вопросам окружающей среды Майкл Гоув (41 голос), четвертым оказался министр по вопросам международного развития Рори Стюарт (37 голосов), пятым – глава министерства внутренних дел Саджид Джавид (33 голоса).
Выбыл из дальнейшей борьбы бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб. Он набрал 30 голосов – на три меньше, чем было необходимо для выхода в третий тур. Рааб выступал за выход Соединенного Королевства из Евросоюза 31 октября в любом случае, даже без соглашения.
На 19–20 июня запланированы следующие туры голосования. Когда претендентов останется двое, лидера Консервативной партии – а как следствие, нового премьера – будут выбирать все члены партии в Великобритании.
7 июня Тереза Мэй ушла в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Она останется на посту председателя британского правительства и будет исполнять обязанности руководителя Консервативной партии, пока не изберут нового лидера.
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Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон победил и во втором раунде голосования за кандидатов на пост главы Консервативной партии, который...
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