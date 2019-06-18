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Куда спрячут бездомных на время Европейских игр? В Минске бомжей и бродяг упрячут в Дом ночного пребывания

19.06.2019 07:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске бомжей поместят на время Европейских игр поместят в Дом ночного пребывания. Как поступят власти с бездомными в остальных восьми городах страны, в которых работают ночлежки, пока неизвестно.

Куда спрячут бездомных на время Европейских игр? В Минске бомжей и бродяг упрячут в Дом ночного пребывания
Human Constanta обратилась к властям девяти городов страны с просьбой “на время проведения II Европейских игр 2019 позволить бездомным людям, которые пользуются услугами домов временного пребывания, находиться в них круглосуточно”. 

“Отсутствие жилья не лишает человека его прав”


- Поскольку  дома  временного  пребывания  являются  основным  инструментом государственной  политики  в  вопросе  бездомности,  их  функционирование  является ключевым для обеспечения минимального уровня защиты права бездомных на жилище. В условиях  проведения  значимого  для  республики  события,  когда  высока  вероятность массовых задержаний, арестов лиц без определенного места жительства, разрешение таким лицам  находиться  в  центрах  временного  пребывания  круглосуточно  способно  решить проблему без нарушения фундаментальных прав человека, – указывают правозащитники.

Как свидетельствует практика 2014 года, накануне чемпионата мира по хоккею бездомных массово вывозили за пределы Минска, прятали в ЛТП и изоляторы. Чтобы избежать повторения порочной практики, правозащитники и обратились к властям 9 городов, в которых работают ночлежки.

Гродненский горисполком проявил чудеса смекалки и не дал ответа по существу, сославшись на то, что среди подписантов нет жителей Гродно. Human Constanta исправила “ошибку” и включила в список подписантов жителя Гродно, повторно направив обращение в исполком.

В Минске бомжей поместят в ГУ “Дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства, причем даже обещают кормить бездомных горячей пищей. Это следует из ответа заместителя председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Н.Дудки.

А Минский горисполком напомнил, что “в целях оказания помощи лицам занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством в период с 20.05.2019 по 04.06.2019 проводится городская профилактическая акция “Социальный патруль”… В ходе акции проводятся рейды по местам дислокации лиц без определенного места жительства, предусмотрено их КРУГЛОСУТОЧНОЕ пребывание в ГУ “Дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства, работа пункта выдачи горячего питания”.

“Социальный патруль” очень напоминает выслеживание и преследование бездомных”



- Мы просили меньше преследовать бездомных накануне Европейских игр. Частично ответ меня удовлетворил, – рассказала Беларускай праўдзе соучредитель Human Constanta Анастасия о. – Бездомным разрешили пребывать в ночлежках не только ночью, но и круглые сутки. Но меня насторожила акция “Социальный патруль”, которое очень напоминает выслеживание и преследование бездомных. Когда люди бродяжничают и попрошайничают – это одна история, подозреваю, а люди места места жительства, неопрятно одетые – совершенно другая история; говорили, что на время Европейских игр их хотят поместить в больницу – чтобы улицы Минска выглядели более эстетично без бездомных. Вместо решения проблемы бездомности гуманными методами придумали “социальные патрули”. Помещение бездомных в Дома ночного пребывания – не самый плохой вариант, во всяком случае – не тюремный режим.

-В ответе говорится о круглосуточном нахождении бездомных в Доме ночного пребывания. Без права покидать его?

-Нет, в Доме ночного пребывания установлен свободный режим – бездомные имеют право покидать его. По правилам самого учреждения, это добровольное место. Конечно, стоило бы посетить Дом ночного пребывания, проверить, как обстоят дела на самом деле.

-Что думают делать с бездомными власти остальных восьми городов?

-В Гродненский горисполком мы направили повторный запрос, из других городов ждем ответа. Но я подозреваю, что за пределами Минска никаких мер предприниматься не будет. Европейские игры проходят в Минске, следовательно, дополнительные меры принимаются только в столице.



 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Минске бомжей поместят на время Европейских игр поместят в Дом ночного пребывания. Как поступят власти с бездомными в остальных восьми городах страны, в которых...
 
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