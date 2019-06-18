Куда спрячут бездомных на время Европейских игр? В Минске бомжей и бродяг упрячут в Дом ночного пребывания

Human Constanta обратилась к властям девяти городов страны с просьбой “на время проведения II Европейских игр 2019 позволить бездомным людям, которые пользуются услугами домов временного пребывания, находиться в них круглосуточно”.





“Отсутствие жилья не лишает человека его прав”





- Поскольку дома временного пребывания являются основным инструментом государственной политики в вопросе бездомности, их функционирование является ключевым для обеспечения минимального уровня защиты права бездомных на жилище. В условиях проведения значимого для республики события, когда высока вероятность массовых задержаний, арестов лиц без определенного места жительства, разрешение таким лицам находиться в центрах временного пребывания круглосуточно способно решить проблему без нарушения фундаментальных прав человека, – указывают правозащитники.





Как свидетельствует практика 2014 года, накануне чемпионата мира по хоккею бездомных массово вывозили за пределы Минска , прятали в ЛТП и изоляторы. Чтобы избежать повторения порочной практики, правозащитники и обратились к властям 9 городов, в которых работают ночлежки.





Гродненский горисполком проявил чудеса смекалки и не дал ответа по существу, сославшись на то, что среди подписантов нет жителей Гродно . Human Constanta исправила “ошибку” и включила в список подписантов жителя Гродно, повторно направив обращение в исполком.





В Минске бомжей поместят в ГУ “Дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства, причем даже обещают кормить бездомных горячей пищей. Это следует из ответа заместителя председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Н.Дудки.





А Минский горисполком напомнил, что “в целях оказания помощи лицам занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством в период с 20.05.2019 по 04.06.2019 проводится городская профилактическая акция “Социальный патруль”… В ходе акции проводятся рейды по местам дислокации лиц без определенного места жительства, предусмотрено их КРУГЛОСУТОЧНОЕ пребывание в ГУ “Дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства, работа пункта выдачи горячего питания”.





“Социальный патруль” очень напоминает выслеживание и преследование бездомных”













- Мы просили меньше преследовать бездомных накануне Европейских игр. Частично ответ меня удовлетворил, – рассказала Беларускай праўдзе соучредитель Human Constanta Анастасия о. – Бездомным разрешили пребывать в ночлежках не только ночью, но и круглые сутки. Но меня насторожила акция “Социальный патруль”, которое очень напоминает выслеживание и преследование бездомных. Когда люди бродяжничают и попрошайничают – это одна история, подозреваю, а люди места места жительства, неопрятно одетые – совершенно другая история; говорили, что на время Европейских игр их хотят поместить в больницу – чтобы улицы Минска выглядели более эстетично без бездомных. Вместо решения проблемы бездомности гуманными методами придумали “социальные патрули”. Помещение бездомных в Дома ночного пребывания – не самый плохой вариант, во всяком случае – не тюремный режим.





-В ответе говорится о круглосуточном нахождении бездомных в Доме ночного пребывания. Без права покидать его?





-Нет, в Доме ночного пребывания установлен свободный режим – бездомные имеют право покидать его. По правилам самого учреждения, это добровольное место. Конечно, стоило бы посетить Дом ночного пребывания, проверить, как обстоят дела на самом деле.





-Что думают делать с бездомными власти остальных восьми городов?





-В Гродненский горисполком мы направили повторный запрос, из других городов ждем ответа. Но я подозреваю, что за пределами Минска никаких мер предприниматься не будет. Европейские игры проходят в Минске, следовательно, дополнительные меры принимаются только в столице.







