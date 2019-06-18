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В Минске предписано спрятать с глаз долой ВАЗ и “Ниву”. Европейские игры идут…

19.06.2019 07:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларуская милиция приняла принципиальное решение спрятать служебные ВАЗы с глаз долой – чтобы иностранцы не увидели. Европейские игры на носу, пишет телеграм-канал NEXTA.

“Репрессии” почему-то не коснулись автомобилей модели Lada Largus. Также милиционерам разрешили передвигаться на совместном российско-американском Chevrolet Niva – но только по ночам.



 
 
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Беларуская милиция приняла принципиальное решение спрятать служебные ВАЗы с глаз долой – чтобы иностранцы не увидели. Европейские игры на носу, пишет...
 
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