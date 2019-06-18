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Можно ли прийти на Евроигры с БЧБ-флагом? Ответ дирекции

19.06.2019 07:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В список предметов, которые запрещено проносить на спортивные мероприятия во время II Европейских игр в Минске, попали "флаги, не зарегистрированные в установленном порядке". Эта туманная формулировка оставляет больше вопросов, чем ответов. Зарегистрирован ли, например, в Беларуси "в установленном порядке" флаг Андорры, которая участвует в Евроиграх и в которой, безусловно, найдётся много болельщиков? И что будет со зрителями, которые придут на трибуны с историческим белорусским бело-красно-белым флагом: пропустят или как обычно?

Можно ли прийти на Евроигры с БЧБ-флагом? Ответ дирекции
скриншот трансляции ТВ-5
В пресс-службе дирекции Европейских игр Еврорадио не под запись рассказали, что приходить на соревнования с БЧБ-флагом можно. Однако в официальном комментарии начальник управления по коммуникациям и связям с общественностью Алексей Богданович не подтвердил это.

"У Беларуси есть зарегистрированная символика в рамках Европейских игр, и использоваться может только она. Если висит государственный флаг Беларуси, то какой ещё может быть? У нас есть государственный флаг Республики Беларусь. Я не уверен, что можно будет прийти [с БЧБ]. Вопрос, конечно, хороший. У нас есть подкомитет по безопасности, который принимает решения относительно символики и атрибутики, которую можно проносить. Собственно, я думаю, что они этот вопрос прорабатывали и если нашему законодательству это не противоречит, то всё законно".

У белорусских болельщиков на стадионах нередко отбирают БЧБ-флаги, а если кто-то всё же пронесёт их на трибуны, то просят убрать. Иногда людей с историческими флагами задерживают во время или после массовых мероприятий. Правда, формально судят них не за симпатию к флагу, который был в Беларуси государственным в начале 1990-х, а за участие в несанкционированной акции или за нецензурную брань.


В пресс-службе выясняем, что для каждой страны-участницы есть зарегистрированная официальная символика, под которой можно участвовать в играх и болеть. Всего зарегистрировано 50 флагов, даже флаг Косово есть: "Хотя по дипломатическим отношениям наш МИД не признаёт Косово. Но если болельщик из Косово приедет со своим флагом, то он попадает на трибуны и может поддерживать свою команду", - объясняет Алексей Богданович.

С БЧБ-флагом всё не так определённо. Но есть для него, например, такая возможность: на трибуны можно будет проносить символику зарегистрированных политических партий. То есть и символику партии БНФ: БЧБ-флаг и герб "Погоня".

"Если партия зарегистрирована, то почему нет? В законе "О физической культуре и спорте" в статье 36 все прописано", — говорит начальник пресс-службы Европейских игр. Однако именно по поводу БЧБ он обещает отдельно уточнить в подкомитете безопасности, так как понимает важность вопроса.

 
Теги: Минск
 
 
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В список предметов, которые запрещено проносить на спортивные мероприятия во время II Европейских игр в Минске, попали "флаги, не зарегистрированные в...
 
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