Так много, что хоть обмазывайся. Косметические рецепты с клубникой

Источник материала: Интерфакс

В этом году в Беларуси большой урожай клубники, а это значит, что спустя какое-то время на нее станет даже смотреть тяжело, не то, что есть. Interfax.by рассказывает, как еще можно применить эту ягоду.

Клубника и кожа

О полезных свойствах клубники можно почитать здесь (заодно узнаете, что ее можно и с мясом употреблять), однако это еще не все. Клубника – отличный косметический продукт. Она позволяет:

Разобраться с пигментными пятнами;

Минимизировать угревую сыпь, сузить поры жирной кожи;

Улучшить цвет лица;

Увлажнить сухую кожу;

Освежить уставшую и подтянуть увядающую кожу.

Маски из клубники

Маски из клубники очень простые по составу, вам не придется ничего специально докупать, все есть в холодильнике. Клубника подойдет для любого типа кожи, но, если вы решили сделать себе такую маску, не забывайте о мерах предосторожности. Не подойдет эта косметическая процедура тем, у кого есть открытые раны на лице, близко к коже расположены капилляры, если вы собираетесь загорать, конечно же, если у вас есть аллергия на клубнику.

Рекомендуется делать клубничные маски 1-2 раза в неделю и не передерживать их на лице.



Рецепты масок из клубники

Для воспаленной кожи

Состав:

3 ст. л. кашицы из ягод;

1 ст. л. творога.

Довести состав до однородной массы, наложить на лицо на 10-15 минут, смыть теплой водой.

Для увядающей и уставшей кожи

Состав:

1,5 ст.л. кашицы из ягод;

1 ч.л. меда;

0,5 ч.л. увлажняющего крема для лица.

Довести состав до однородной массы, наложить на лицо на 10-15 минут, смыть теплой водой.

Для жирной кожи



Состав:

1 ч.л. белой или голубой глины;

1 ч.л. клубничного сока.

Полученную однородную кашицу нанести на лицо, когда маска начнет высыхать смыть теплой водой. Увлажнить кожу кремом для лица.

Для сухой кожи

Состав:

2 ч.л. клубничного сока;

1 желток яичный;

1 ч.л. (без горки) молотой овсянки.

Довести состав до однородной массы, наложить на лицо на 10-15 минут, смыть теплой водой.

Питательная для нормальной и сухой кожи



Состав:

4 ч.л. кашицы из клубники;

2 ч.л. сливок или сметаны.

Нанести маску на лицо на 15 минут, смыть теплой водой.

Для осветления веснушек

Состав:

1 ч.л. клубничной кашицы;

0,5 ложки ч.л. сока лимона.

Смешать, наложить на проблемные участки кожи, смыть теплой водой. После процедуры воспользоваться увлажняющим кремом для лица.

Для увядающей кожи

Состав:

2 ч.л. молока;

2 ч.л. клубничной кашицы;

1 ч.л.меда.

Довести состав до однородной массы, наложить на лицо на 10-15 минут, смыть теплой водой.

При шелушении кожи

Состав:

4 ч.л. клубничного сока;

1 ч.л. оливкового масла;

1 желток яичный;

0,5 ч.л. молотой овсянки.

Довести состав до однородной массы, наложить на лицо на 10-15 минут, смыть теплой водой.

Рецепты масок из клубники для волос

Если после всех предложенных рецептов, клубники все равно осталось много, можете использовать ее и для волос. Тем более в этой области она тоже хороша. Витамин С, которого в этой ягоде в избытке активизирует рост волос, витамин В5 (пантенол) - препятствует образованию ранней седины и сохраняет цвет. Витамины В6 и В9 (фолиевая кислота) предотвращают выпадение волос, железо придает им крепость и силу. Эллаговая кислота защищает их от истончения и выпадения. Витамин А оберегает корни от воздействия свободных радикалов, которые могут повредить фолликулу.

Для сухих и ломких волос

Состав:

Клубника;

Кефир или йогурт.

Пропорции на глаз. Кашицу из клубники заливаем теплым кефиром. Наносим на волосы примерно на 30 мин, смываем.



Питательная маска для волос

Состав:

Клубника;

Банан – 1 шт.;

Мед – 1 ч.л.;

Оливковое масло – 1 ст.л.

Мед немного разогреваем, чтобы он стал жидким, а банан и клубнику хорошо размять. Все смешиваем и наносим на волосы минут на 30.

Для жирных волос

Состав:

Клубника;

Яичные желтки – 2 шт.;

Голубая глина – 2 ст.л.

Все смешать, нанести на волосы на 30-40 мин.

Против выпадения волос

Состав:

Клубника;

Репейное масло – 1 ст.л.;

Желток – 1 шт.

Смешиваем, наносим на волосы, через час смываем. Курс - 2 недели.

Скрабы из клубники

Да, и скрабы тоже можно делать из клубники. И это отличный способ сэкономить, они ничем не будут отличаться от магазинных, а пользы принесут больше, так как в составе только натуральные продукты, а не их заменители.

Скраб для сухой кожи лица

Состав:

Клубника - 6 ягод;

Оливковое масло – 6 ч.л.;

Соль – 6 ч.л.

Разминаем клубнику в кашу, добавляем оливковое масло, соль. Перемешиваем. Наносим на лицо на 10-20 мин. Смываем теплой водой, затем ополаскиваем прохладной.

Скраб для лица с проблемной кожей

Состав:

Клубника - 6 ягод;

Оливковое масло – 6 ч.л.;

Соль – 6 ч.л.

Размешиваем ингредиенты до полного растворения соли. Массирующими движениями наносим на лицо. Через 15 мин. Смываем теплой водой.



Скраб для лица с жирной кожей

Состав:

Ягоды клубники;

Соль – щепотка;

Кефир – ¼ стакана.

Добавляем к кефиру соль и размешиваем. Обмакиваем каждую ягоду в полученный коктейль и наносим на лицо вдавливающими движениями и разминаем. Оставляем все на 10-15 минут и смываем. Сок клубники обладает расслабляющим эффектом.