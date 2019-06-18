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Так много, что хоть обмазывайся. Косметические рецепты с клубникой
Источник материала: Интерфакс
В этом году в Беларуси большой урожай клубники, а это значит, что спустя какое-то время на нее станет даже смотреть тяжело, не то, что есть.
Клубника и кожа
О полезных свойствах клубники можно почитать
Маски из клубники очень простые по составу, вам не придется ничего специально докупать, все есть в холодильнике. Клубника подойдет для любого типа кожи, но, если вы решили сделать себе такую маску, не забывайте о мерах предосторожности. Не подойдет эта косметическая процедура тем, у кого есть открытые раны на лице, близко к коже расположены капилляры, если вы собираетесь загорать, конечно же, если у вас есть аллергия на клубнику.
Рекомендуется делать клубничные маски 1-2 раза в неделю и не передерживать их на лице.
Для воспаленной кожи
Состав:
Довести состав до однородной массы, наложить на лицо на 10-15 минут, смыть теплой водой.
Для увядающей и уставшей кожи
Состав:
Довести состав до однородной массы, наложить на лицо на 10-15 минут, смыть теплой водой.
Для жирной кожи
Полученную однородную кашицу нанести на лицо, когда маска начнет высыхать смыть теплой водой. Увлажнить кожу кремом для лица.
Для сухой кожи
Состав:
Довести состав до однородной массы, наложить на лицо на 10-15 минут, смыть теплой водой.
Питательная для нормальной и сухой кожи
Нанести маску на лицо на 15 минут, смыть теплой водой.
Для осветления веснушек
Состав:
Смешать, наложить на проблемные участки кожи, смыть теплой водой. После процедуры воспользоваться увлажняющим кремом для лица.
Для увядающей кожи
Состав:
Довести состав до однородной массы, наложить на лицо на 10-15 минут, смыть теплой водой.
При шелушении кожи
Состав:
Довести состав до однородной массы, наложить на лицо на 10-15 минут, смыть теплой водой.
Рецепты масок из клубники для волос
Если после всех предложенных рецептов, клубники все равно осталось много, можете использовать ее и для волос. Тем более в этой области она тоже хороша. Витамин С, которого в этой ягоде в избытке активизирует рост волос, витамин В5 (пантенол) - препятствует образованию ранней седины и сохраняет цвет. Витамины В6 и В9 (фолиевая кислота) предотвращают выпадение волос, железо придает им крепость и силу. Эллаговая кислота защищает их от истончения и выпадения. Витамин А оберегает корни от воздействия свободных радикалов, которые могут повредить фолликулу.
Для сухих и ломких волос
Состав:
Пропорции на глаз. Кашицу из клубники заливаем теплым кефиром. Наносим на волосы примерно на 30 мин, смываем.
Состав:
Мед немного разогреваем, чтобы он стал жидким, а банан и клубнику хорошо размять. Все смешиваем и наносим на волосы минут на 30.
Для жирных волос
Состав:
Все смешать, нанести на волосы на 30-40 мин.
Против выпадения волос
Состав:
Смешиваем, наносим на волосы, через час смываем. Курс - 2 недели.
Скрабы из клубники
Да, и скрабы тоже можно делать из клубники. И это отличный способ сэкономить, они ничем не будут отличаться от магазинных, а пользы принесут больше, так как в составе только натуральные продукты, а не их заменители.
Скраб для сухой кожи лица
Состав:
Разминаем клубнику в кашу, добавляем оливковое масло, соль. Перемешиваем. Наносим на лицо на 10-20 мин. Смываем теплой водой, затем ополаскиваем прохладной.
Скраб для лица с проблемной кожей
Состав:
Размешиваем ингредиенты до полного растворения соли. Массирующими движениями наносим на лицо. Через 15 мин. Смываем теплой водой.
Состав:
Добавляем к кефиру соль и размешиваем. Обмакиваем каждую ягоду в полученный коктейль и наносим на лицо вдавливающими движениями и разминаем. Оставляем все на 10-15 минут и смываем. Сок клубники обладает расслабляющим эффектом.
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В этом году в Беларуси большой урожай клубники, а это значит, что спустя какое-то время на нее станет даже смотреть тяжело, не то, что есть. Interfax.by рассказывает, как...
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