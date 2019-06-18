Семейство BMW восьмой серии пополнилось четырехдверным Gran Coupe

Источник материала: Tut.by

Еще в прошлом году BMW с помощью концептуального M8 Gran Coupe ясно намекнула на то, что в ряду возрожденной «восьмерки» появится третий кузовной вариант — после купе и кабриолета это четырехдверное Gran Coupe , рассекреченное баварцами глубокой ночью.





Новый Gran Coupe (заводской индекс G16) вполне сойдет за спортивную и динамичную альтернативу нынешнему седану седьмой серии, который после обновления может показаться еще более тяжеловесным, а вдобавок обзавелся гипертрофированными «ноздрями» решетки радиатора — такое решение оценили далеко не все поклонники BMW.





От исходного купе восьмой серии «четырехдверка» отличается увеличенной без малого на 20 см колесной базой (3,02 м) и более просторным салоном, хотя задний диван в седане отформован под двоих. Длина Gran Coupe восьмой серии по сравнению с двухдверной версией выросла на 23,1 см (до 5,08 м), ширина и высота увеличились на 3 см и 6,1 см соответственно (до 1,93 м и 1,4 м).





Объем багажника равен 440 л, но его можно увеличить, сложив спинки сидений заднего ряда. При этом седан стал тяжелее на 70 кг, а в «базе» у него предусмотрена стеклянная панорамная крыша (за доплату — углепластиковая). Также есть атмосферная подсветка, беспроводной зарядник для смартфонов и аудиосистема Harman-Kardon с 16 динамиками.





Технически Gran Coupe повторяет исходное купе восьмой серии. Модификаций на первых порах будет три — это 840i с рядной трехлитровой турбо-«шестеркой» мощностью 340 лошадиных сил, 840d с 320-сильным дизелем объемом 3 л и топовая версия M850i с 530-сильным бензиновым V8, паспортный разгон до 100 км/ч у которой займет 3,9 секунды.





Как и у остальных «восьмерок», коробка передач во всех случаях — 8-ступенчатый «автомат», версии 840d и M850i по умолчанию оснащены адаптивными амортизаторами и задним подруливающим механизмом, а 840i помимо полного привода может иметь и базовую заднеприводную трансмиссию. Позже подоспеет самый быстрый и мощный в гамме M8 Gran Coupe.





У европейских дилеров четырехдверная восьмая серия появится в сентябре этого года. Цены пока объявлены для немецкого рынка — от 91 500 евро.